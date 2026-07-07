Володимир Зеленски: Държава с нашите отбранителни способности не може да остане извън НАТО

„Вчера украински дронове пробиха руската отбрана и поразиха руска петролна рафинерия в Сибир. И това не е изключение. Това е новата реалност". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в речта си пред Трансатлантическия форум за отбрана, който съпровожда срещата на върха на НАТО в Анкара.

Той каза, че това е мащабна трансформация на бойното поле и заяви пред лидерите на държавите от алианса, че вече няма голяма петролна рафинерия в Русия, която да не е била поразена силите на Киев.

Според Зеленски днешната война преминава през фундаментални промени, съпоставими с появата на картечниците в Първата световна война или танковете във Втората световна, тъй като дроновете и самата технология за водене на война от разстояние представляват революционна промяна в технологиите на войната.

По думите на Зеленски Украйна вече е изградила най-големия и напреднал капацитет за водене на война с дронове в света, успявайки да прехване над 90% от руските атаки с дронове "Шахед", което означава хиляди свалени машини всяка седмица.

Той постави и директен въпрос към международната общност относно бъдещата архитектура на сигурността, питайки:

"Вярвате ли наистина, че би било правилно държава и народ с такова ниво на отбранителни способности да живеят извън НАТО?"

Президентът подчерта, че Украйна вече притежава капацитет, който би направил колективната отбрана на Алианса значително по-силна. Обясни, че страната му не води тази война за удоволствие или геополитика, а за да защити своята независимост, като същевременно повишава цената на тази война за Русия и по този начин увеличава шансовете за мир.

Украинецът изтъкна, че чрез инициативата "Drone Deal" Украйна предлага на своите партньори не просто закупуване на техника, а съвместно производство и бърз достъп до средства за защита на критичната инфраструктура.

В края на своето обръщение Зеленски отправи предупреждение относно недостига на системи за противовъздушна отбрана в Европа, отбелязвайки, че текущото производство на системи Patriot е недостатъчно, за да отговори на растящото търсене.

"Европа спешно се нуждае от собствен капацитет за производство на антибалистични системи и ракетите, които те изискват", категоричен бе той, подчертавайки, че тази нужда е критична днес, а не в далечната 2030 година или след това.

Според него осигуряването на масово произвеждани и достъпни защитни системи е въпрос на сигурност за стотици милиони европейци, които се нуждаят от реална защита веднага.