ЕП гласува проверка на партията „Европа на суверенните нации“

Членовете на ЕП гласуваха за проверка на партията „Европа на суверенните нации", след като компетентен орган изрази съмнения за съответствието ѝ с ценностите на ЕС. Това съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

Във вторник Парламентът реши с 414 гласа „за", 224 гласа „против" и 18 гласа „въздържал се" да поиска от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации (APPF) да провери дали политическата партия „Европа на суверенните нации" (ЕСН) отговаря на условията за регистрация и финансиране, определени в Регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации.

Процедурата беше задействана, след като APPF — независимият орган на ЕС, отговарящ за регистрирането, контрола и санкционирането на европейските политически организации — информира Парламента, Съвета и Комисията за факти, които поставят под съмнение спазването от страна на ЕСН на ценностите на ЕС, както се изисква от нея. Трите институции разполагат с два месеца, за да решат дали да подадат искане за проверка. Гласуването в Парламента е процедурна стъпка и не представлява позиция по същество.

Следващи стъпки

Следва независимият орган да провери спазването от страна на ЕСН на основните ценности на ЕС, като демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека (предварително условие за регистрация като европейска политическа партия) в съответствие с процедурата, посочена в член 13 от регламента. Демократичният контрол е от ключово значение в този процес: решения за отписване от регистъра на политическа партия могат да влязат в сила само при липса на възражение от страна на Парламента или Съвета.

Контекст

Въпреки че в Парламента съществува политическа група със същото име (т.е. членове на ЕП, които заседават и гласуват заедно в пленарната зала), парламентарната група е правно и функционално различна от политическата партия „Европа на суверенните нации" (ЕСН), която подлежи на отделни правила на ЕС. Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз европейските политически партии са ключови инструменти за формиране на европейско политическо съзнание и за изразяване на волята на гражданите на Съюза.

Това е първият път, когато тази процедура е стартирана. Преразгледаният регламент на ЕС относно европейските политически партии и фондации, който Парламентът одобри през октомври 2025 г., затегна правилата за прозрачност, външна намеса и защита на европейските ценности.

Българската политическа партия "Възраждане" е част от ЕСН.