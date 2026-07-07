След съкращенията, предприети от Тръмп, Нидерландия привлича 29 водещи учени от САЩ

Нидерландски фонд, създаден специално за привличане на изследователи от страни, в които научната свобода е под натиск, е привлякъл 34 души. От тях 29 са от САЩ, където миналата година президентът Доналд Тръмп засили натиска върху академичните среди, съобщава телевизия Ер Те Ел.

Фондът „Тюлп" беше създаден през март 2025 г. Предишното правителство, оглавявано от Дик Схоф, вложи 25 милиона евро, а Нидерландската организация за научни изследвания – същата сума, така че по настоящем фондът разполага с общо 50 милиона евро. Той предоставя максимум 1 милион евро на даден учен за период от пет години, допълва информационният сайт „Ню", цитирана от БТА.

Университетите и други изследователски институти са имали възможност да номинират учени пред Нидерландската организация за научни изследвания. „Става ясно, че фондът е много привлекателен за учени от САЩ, които биха искали да работят в Европа поради благоприятния академичен климат", пишат от организацията.

Изследователите работят в реномирани университети като Харвардския, Станфордския, Колумбийския и Йейлския и във федерални изследователски институти като Националния институт за изследване на рака (National Cancer Institute). Става дума предимно за американци, но има европейци, а също учени от Израел, Турция, Обединеното кралство и Сингапур.

Министърът на образованието Риан Летсхерт определя пристигането на учените като добра новина за Нидерландия. „Това има реално въздействие. Всеки допълнителен водещ учен означава достъп до нови знания, мрежи и нова перспектива за настоящите изследователи в страната ни, когато става въпрос например за изкуствен интелект, квантова физика, ваксини и обществена устойчивост. По този начин нашата наука става по-силна и ние сме по-малко зависими от други държави," казва тя, цитирана от сайта на правителството.

През последната година и половина правителството на Тръмп е съкратило милиарди долари от бюджета на научни институции, свързани с метеорологията и космическите изследвания. Особено учените в областта на климата и медицината трябваше да се справят с по-малко средства, което поставя под заплаха жизненоважни изследвания в областта на климата, рака и ваксините, пише сайтът „Ню".

Фондът „Тюлп" е кръстен на лалето - цвете е с чуждестранен произход, превърнало се в национален символ се казва в правителственото съобщение.

Подобни инициативи съществуват и на други места в Европа, например в Германия и Франция.