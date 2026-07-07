Самолет извърши твърдо кацане на летището в Бишкек, няма пострадали

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Самолет на киргизстанската авиокомпания "Тезджет" (TezJet), изпълняващ полет от Манас до Бишкек, е извършил твърдо кацане на международното летище в киргизката столица, съобщи представител на летището пред ТАСС.

По предварителна информация няма пострадали, като на място работят всички компетентни служби.

Според очевидци след приземяването самолетът се е наклонил на една страна. Пътниците са били евакуирани по надуваема аварийна пързалка, а на мястото незабавно са пристигнали пожарни екипи и линейки, предава БТА.