Турската полиция задържа протестиращи срещу срещата на върха на НАТО в Анкара

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Полицията в Анкара задържа няколко протестиращи срещу срещата на върха на НАТО в турската столица, която започва днес, съобщи ДПА.

Агенцията се позовава на видеозапис от демонстрацията, публикуван от опозиционния вестник „Джумхуриет" и припомня, че властите в Турция са забранили всички демонстрации в дните около срещата на Алианса.

На видеото се вижда как полицаи поставят белезници на протестиращи и ги теглят към полицейски автобус в близост до парка „Куртулуш" в Анкара, на около седем километра от мястото на провеждане на срещата на върха.

Демонстранти скандираха „Махай се, НАТО, тази земя е наша!" на турски, пише още агенцията. Малка група от опозиционни депутати се опита да проведе шествие с транспаранти, а от кадрите се вижда, че полицията блокира шествието, преди да задържи някои от скандиращите, отбелязва агенцията.

Последните задържания са допълнение към стотиците задържани в цяла Турция в навечерието на срещата на върха на НАТО, отбелязва ДПА. Сред тях са журналисти, академици и членове на леви групи.

В отговор на журналистически въпрос по повод ограничителните мерки на Турция генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта „значението на правото на демонстрации преди срещата на върха", припомня агенцията.

В рамките на предприетите мерки за сигурност широк периметър около президентския дворец на Турция, където се провежда срещата на върха, беше отцепен и затворен движение днес, като в района има засилено полицейско присъствие.

В цялата столица бяха въведени строги мерки за сигурност, включително над 56 000 души от силите за сигурност, съобщиха държавната телевизия ТРТ и местни медии, предава БТА.

Мерките бяха засилени и по маршрутите към и от летище „Есенбога" в Анкара.

Според уебсайта на летището до вторник вечерта не са планирани търговски полети, които да пристигат или да излитат оттам.

Разположените полицейски подразделения в цялата столица включват служители от отделите за борба с тероризма, разузнаването, полицията за борба с масови безредици и специалните операции. Създадени са контролно-пропускателни пунктове, където се претърсват превозните средства, а шофьорите и пътниците преминават проверка на самоличността, според телевизия „Халк ТВ" и други местни медии.

Властите заявиха, че проверките и контролът по пътищата ще продължат през цялата среща на върха, тъй като силите за сигурност поддържат разширен периметър на сигурност около обектите на НАТО.