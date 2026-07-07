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Турската полиция задържа протестиращи срещу срещата на върха на НАТО в Анкара

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56 288 служители по сигурността ще бъдат на терен по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Снимка: pixabay

Полицията в Анкара задържа няколко протестиращи срещу срещата на върха на НАТО в турската столица, която започва днес, съобщи ДПА.

Агенцията се позовава на видеозапис от демонстрацията, публикуван от опозиционния вестник „Джумхуриет" и припомня, че властите в Турция са забранили всички демонстрации в дните около срещата на Алианса.

На видеото се вижда как полицаи поставят белезници на протестиращи и ги теглят към полицейски автобус в близост до парка „Куртулуш" в Анкара, на около седем километра от мястото на провеждане на срещата на върха.

Демонстранти скандираха „Махай се, НАТО, тази земя е наша!" на турски, пише още агенцията. Малка група от опозиционни депутати се опита да проведе шествие с транспаранти, а от кадрите се вижда, че полицията блокира шествието, преди да задържи някои от скандиращите, отбелязва агенцията.

Последните задържания са допълнение към стотиците задържани в цяла Турция в навечерието на срещата на върха на НАТО, отбелязва ДПА. Сред тях са журналисти, академици и членове на леви групи.

В отговор на журналистически въпрос по повод ограничителните мерки на Турция генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта „значението на правото на демонстрации преди срещата на върха", припомня агенцията.

В рамките на предприетите мерки за сигурност широк периметър около президентския дворец на Турция, където се провежда срещата на върха, беше отцепен и затворен движение днес, като в района има засилено полицейско присъствие.

В цялата столица бяха въведени строги мерки за сигурност, включително над 56 000 души от силите за сигурност, съобщиха държавната телевизия ТРТ и местни медии, предава БТА.

Мерките бяха засилени и по маршрутите към и от летище „Есенбога" в Анкара.

Според уебсайта на летището до вторник вечерта не са планирани търговски полети, които да пристигат или да излитат оттам.

Разположените полицейски подразделения в цялата столица включват служители от отделите за борба с тероризма, разузнаването, полицията за борба с масови безредици и специалните операции. Създадени са контролно-пропускателни пунктове, където се претърсват превозните средства, а шофьорите и пътниците преминават проверка на самоличността, според телевизия „Халк ТВ" и други местни медии.

Властите заявиха, че проверките и контролът по пътищата ще продължат през цялата среща на върха, тъй като силите за сигурност поддържат разширен периметър на сигурност около обектите на НАТО.

56 288 служители по сигурността ще бъдат на терен по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Снимка: pixabay

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