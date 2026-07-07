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Млада българка открита мъртва в апартамент в Солун

Тони Маскръчка

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Гръцката полиция.

Млада българка е била намерена мъртва в Солун, съобщават гръцките медии по информация на полицията. Трагедия се разиграла в понеделник, когато 23-годишна жена от България е била открита мъртва в апартамент в Неаполис, предградие на Солун. 

Според информацията, родителите ѝ са я търсили, без да могат да се свържат с нея. Накрая роднина отишла до апартамента, където я намерила мъртва.

Полицейски екипи са пристигнали на мястото на инцидента, а съдебен лекар е бил извикан за аутопсията.От извършения оглед на тялото, както и от събраните до момента от властите доказателства, не се виждат индикации за престъпна дейност.

Очаква се точните причини за смъртта на 23-годишната жена да бъдат установени от аутопсията.

Гръцката полиция.

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