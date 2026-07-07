Приеха по-ясни правила за социалните обезщетения за мобилните работници в ЕС

Европейският парламент одобри преразглеждането на правилата на ЕС за координация на социалната сигурност, за гарантиране на справедлив и ясен достъп за работниците в друга държава от ЕС.

Дългоочакваната актуализация на регламента относно координацията на системите за социална сигурност, предварително договорена между Парламента и Съвета, въвежда по-ясни критерии за определяне на законодателството на коя държава в областта на социалната сигурност се прилага за работници от ЕС, които живеят или работят в друга държава членка на ЕС. Той също така насърчава държавите членки да обменят своевременно необходимата информация, за да откриват грешки или измами, включително злоупотреби, като например с фиктивните дружества (т.нар. дружества„пощенски кутии"). Текстът беше приет с 511 гласа „за", 87 гласа „против" и 61 въздържали се. Това съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент

Обезщетения за безработица

Законът изяснява как периодите на работа, самостоятелна заетост или застрахователно покритие, предприети в различни държави членки, се отчитат при оценката на правата на обезщетения за безработица. Хората, които отиват в друга страна от ЕС, за да търсят работа, ще имат право да получават обезщетения за безработица в продължение на шест месеца от страната, която са напуснали. Този период може да бъде удължен до изтичане на право им на обезщетение.

По отношение на трансграничните работници е пояснено коя държава членка е отговорна за изплащането на обезщетенията. Ако трансграничен работник е бил нает на работа, самостоятелно зает и/или осигурен за непрекъснат период от 22 седмици в държава членка, различна от държавата на пребиваване, обезщетенията ще се изплащат от държавата, в която той работи.

Дългосрочни грижи и семейни обезщетения

Актуализираните правила повишават правната сигурност за хората, които се нуждаят от грижи, и за тези, които полагат грижи за тях. С него се добавя ново определение и списък на обезщетенията за дългосрочни грижи, обхванати от тези правила.

Пояснява се също така разграничението между паричните семейни обезщетения, предназначени да заместят доходите, когато дадено лице се откаже или намали работата си, за да отгледа дете, и други семейни обезщетения. Това ще насърчи по-равномерното споделяне на отговорностите за отглеждане на деца и ще премахне евентуалните финансови демотивиращи фактори за родителите, които намаляват работното си време, за да се грижат за детето си.

Работници, изпратени да работят в друга страна от ЕС

Работниците или самостоятелно заетите лица, изпратени в чужбина за срок до 24 месеца (без да заместват изпратен преди това служител), остават осигурени в държавата от ЕС, в която е установен техният работодател или в която обикновено извършват своята дейност като самостоятелно заети лица. За да се справят с измамите и грешките, те трябва да са били социално осигурени в родната си страна най-малко три месеца, преди да бъдат изпратени в чужбина.

С текста се въвежда и задължителна система за предварително уведомяване: когато работник извършва дейност в друга държава членка на ЕС, компетентните органи на държавата членка по произход трябва да бъдат уведомени предварително. Това няма да се прилага за служебни пътувания и краткосрочни командировки с максимална продължителност от три дни, въпреки че строителният сектор не е обхванат от това изключение.

Работа в две или повече държави членки

За работниците, извършващи дейност в две или повече държави членки, актуализираното законодателство помага да се определи „седалището или мястото на дейност" на работодателя или предприятието, за да се установи кое законодателство на държавата членка в областта на социалната сигурност се прилага. За тази цел релевантните фактори включват мястото, където се вземат основните решения, където се генерира оборотът, и местата, където се провеждат общите събрания.

Икономически неактивни граждани

В съответствие с решенията на Съда на ЕС гражданите на ЕС, които нито работят, нито активно търсят работа, не следва да бъдат възпрепятствани да участват в схема за здравно осигуряване.

Цитат

Габриеле Бишоф (С&Д. Германия), докладчик по досието, заяви: „Днес гарантираме, че правата на социална сигурност на лицата, които се местят в друга държава от ЕС, са добре защитени. Правилата ще бъдат по-ясни, по-лесно приложими и по-опростени както за работниците, така и за предприятията в ЕС.

Ще бъде засилено сътрудничеството между институциите за социално осигуряване в борбата срещу измамите и използването на фиктивни предприятия. За първи път ще има европейска дефиниция за дългосрочни грижи, а изплащането на семейни помощи през границите на ЕС ще бъде улеснено. ЕС опростява правилата, като същевременно гарантира, че правата по социално осигуряване, които имате в една държава, ще бъдат запазени когато се преместите или живеете в чужбина".

Контекст

Понастоящем 16 милиона европейци живеят или работят в друга държава от ЕС. Правилата на ЕС в областта на социалната сигурност улесняват движението, работата и живота в държавите от ЕС, гарантират запазването на покритието при преминаване на границите и помагат да се определи коя държава отговаря за социалното осигуряване.