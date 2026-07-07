Рюте към НАТО: Признайте си - Тръмп беше прав

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте има едно послание към съюзниците от НАТО относно Доналд Тръмп: Президентът на САЩ беше прав.

"Той беше прав, като оказваше натиск върху съюзниците да увеличат разходите за отбрана, беше прав, като ги накара да модернизират армиите си и беше прав, като започна война с Иран. Просто харесвам Тръмп. Мисля, че това, което прави за НАТО, е чудесна новина", каза Рюте пред "Политико" по време на срещата на върха на лидерите на алианса в Анкара.

Това беше категорична подкрепа от страна на Рюте за политиката на президента, която на моменти е предизвиквала недоволство сред други членове на алианса. Много от тях поставят под съмнение ангажимента на републиканеца към пакта след заплахите му да анексира Гренландия, поставянето под въпрос на знаковия член 5 от Устава на НАТО, нападките му срещу други лидери, решението му да изтегли част от американските войски от Германия и продължаващия по-широк преглед от страна на Пентагона на американското военно присъствие в Европа.

"Президентът Тръмп постига това, което американските президенти се опитваха да постигнат след Айзенхауер, а именно да изравни разходите за отбрана между САЩ и Европа", заяви Рюте.

Според него тазгодишната среща на върха ще бъде трансформираща за алианса и ще влее още милиарди в критични отбранителни програми. През последните две години 31-те държави-членки на НАТО извън САЩ са поели ангажименти за 250 млрд. долара за нови програми и инвестиции в отбраната, като през тези два дни се очакват редица нови споразумения и ангажименти. Всичко това се случва на фона на изискването на Тръмп, че съюзниците трябва да харчат повече и да правят повече. По думите му това трябва да стане, защото Вашингтон пренасочва вниманието си към вътрешната сигурност и, в по-малка степен, към Тихоокеанския регион, пише Политико.

"Трябва да изградим НАТО, което е устойчиво и следователно не е прекалено зависимо от САЩ като по-силна Европа в по-силно НАТО, където европейците и канадците наистина се активизират", убеден е Рюте.

Но не само натискът от Тръмп кара алианса да увеличи разходите си за отбрана. Другият ключов двигател е Владимир Путин. Съюзниците са решени да продължат да подкрепят Украйна с пари и оръжия, а също и да изградят собствена отбрана, за да възпрат евентуална руска атака.

"Трябва да направим това заради руската заплаха и виждаме какво правят руснаците в Украйна. Целта е да се защитят 1 млрд. души в страните от НАТО срещу руската заплаха, масивното струпване на войски от страна на Китай и факта, че Русия, Китай, Северна Корея и Иран работят заедно", каза Рюте".

Тръмп също така изрази недоволството си от нежеланието на много европейски съюзници да помогнат във войната, която той започна срещу Иран.

"Бяхме разочаровани. Изобщо не се нуждаехме от помощ по този въпрос. Ние буквално унищожихме Иран още през първата седмица, но би било хубаво, ако те бяха казали: "Бихме искали да помогнем", оплака се републиканецът седмици по-рано.

Въпреки това генералният секретар на НАТО отново подчерта, че европейските страни са били от решаващо значение за бомбардировките срещу Иран.

"Вероятно САЩ не биха могли да проведат операцията "Епична ярост", без да използват Европа като една голяма платформа за излъчване на сила. Румъния затвори най-голямото си гражданско летище, за да позволи на американски самолети да излитат и кацат, и че тази зима от европейски летища са излетели цели 5 хил. самолета, въпреки твърдението на Тръмп, че съюзниците не са оказали помощ", обясани Рюте.

Високопоставен служител от Белия дом заяви, че Тръмп пристига в Анкара със смесица от оптимизъм, но и известна изнервеност по отношение на въпроса с Иран.

"И двете неща. Знам, че това може да звучи като оксиморон, но има надежда, че дори след събитията, свързани с Иран, може би все пак има път напред", разкри той пред Политико.

Рюте настоя, че въпреки различията, съюзът все още е единен, като САЩ са пълноправен партньор:

"Мисля, че президентът Тръмп с право е разочарован в определени моменти, но когато погледнете по-широката картина на това, което правят европейците, то е огромно".