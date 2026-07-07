Съдът: Марин Льо Пен е използвала неправомерно евросредства, но може да се яви за президент

Съдии от Парижкия апелативен съд обявиха френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен за виновна за неправомерно използване на евросредства, предаде Франс прес.

Наложена ѝ е 15-месечна забрана. През този период тя няма да може да се кандидатира за избираема длъжност.

Това на теория прави възможно явяването ѝ на френските президентски избори догодина. Първият тур е насрочен за 18 април, а вторият тур - за 2 май, тъй като срокът на забраната е валиден от датата на първоинстанционния процес срещу крайнодясната лидерка, тоест от 31 март 2025 г.

Всъщност решението на Апелативния съд предвижда общо 45-месечна забрана за кандидатиране и заемане на избираема длъжност, но от тях ефективни са само 15 месеца, а останалите 30 месеца са условни, отбелязва Франс прес.

Апелативният съд обяви и присъда от три години затвор за Льо Пен, като две от тях са условно, а една от тях е с носене на електронна гривна. Той обяви и, че Льо Пен трябва да плати глоба от 100 000 евро, съобщава БТА.

На първа инстанция миналата пролет Льо Пен беше осъдена на четири години затвор, от които две условно, на 5-годишна забрана да заема избираема длъжност и на 100 000 евро глоба.

Парижкият апелативен съд постанови днес също така партията на Льо Пен „Национален сбор“ да плати глоба от 2 милиона евро за причинени вреди заради неправомерно използване на европарламентарни средства. От тази сума 1 милион евро е под формата на суспендирана глоба, тоест тази сума ще се изплати само при последващо нарушение.

Дългогодишната лидерка на френската крайнодясна партия "Национален сбор" получи петгодишна забрана да заема публична длъжност миналия март, когато бе призната за виновна в отклоняване на средства на Европейския съюз.

Льо Пен бе споменавана като вероятен кандидат на партията си на президентските избори догодина, преди да бъде призната за виновна заедно с още няколко души за отклоняване на повече от 4 млн. евро от европейските фондове. Съдиите постановиха, че между 2004 и 2016 г. обвиняемите са отклонили фондове, предназначени за работата на Европейския парламент, за да заплащат на служители, които всъщност са работили за партията им.

Тази вечер Льо Пен ще говори по телевизия Те Еф 1 и се очаква тогава да обяви какви са нейните намерения.

Ако тя реши да не се кандидатира за президент, се очаква официалният партиен лидер и евродепутат Жордан Бардела да стане кандидат за президент от „Национален сбор".