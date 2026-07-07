Румънският военен министър ще се прибере от срещата на НАТО с нов боен кораб, а не със самолет

Докато повечето министри от НАТО ще се качат на полети за вкъщи след края на срещата на върха в Анкара в сряда вечерта, министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца има различен план. Tой ще отплава към родината си през Черно море на борда на новопостроен в Турция боен кораб корвета.

Очаква се Мируца да прекоси Черно море на борда на корветата клас "Хисар" , най-новият военен кораб на румънския флот.

"Ще бъде много интересно пътуване. Ще се върна у дома, пътувайки с нашата нова корвета", обясни Мируца пред медии.

Пътуването е от лично значение за министъра, защото той е човекът, който подписа въвеждането на бойния кораб в редиците на в румънския флот.

Корветата е един от първите значими резултати от разширяващото се партньорство в областта на отбранителната промишленост между Румъния и Турция. Оборудвана със системата за управление на боя ADVENT на фирмата "Хавелсан". Това прави Румъния в първия съюзник от НАТО, който въвежда в експлоатация разработената в Турция комплексна система за командване и управление.

На въпроса дали сам ще поеме руля, Мирута отхвърли предложението със смях.

"Аз съм софтуерен инженер, нямам никакъв сертификат за управление на корвета", пошегува се министърът на отбраната.

Вместо това корабът ще бъде управляван от румънски военноморски екипаж, обучен от турски техници. Очаква се той да отплава база близо до Истанбул и да пристигне около 12 часа по-късно в румънското черноморско пристанище Констанца. Така ще приключи както пътуването на министъра към дома след срещата на върха на НАТО, така и първото пътуване на корветата към новия ѝ дом.