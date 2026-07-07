Арестувани са двама разузнавачи за смъртта на жената, заподозряна за атентата срещу украински бизнесмен в Монако

Двама души са арестувани по подозрение, че са участвали в убийството на 39-годишната украинка Анастасия Березовска. Тя бе издирвана от Интерпол с червена бюлетина като заподозряна за бомбения атентат в Монако срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев, жена му Анна Насобина и 13-годишният им син. Тялото на Березовска е било намерено около 23 часа снощи в покрайнините на Киев. По предварителни данни Березовска е открита с огнестрелна рана. Взривът избухна около 21 ч. на 29 юни в жилищна сграда, близо до границата с Франция. 58-годишният Вадим Ермолаев и жена му са в критично състояние, като Насобина е с два ампутирани крака. Детето е с по-леки наранявания, но и неговото състояние е оценено като тежко.

Властите в Монако съобщиха, че колетът-бомба е бил оставен на входа на кооперацията, в която живее семейството на Ермолаев, в квартал, граничещ директно с френска територия. Взривното устройство се е задействало в момента, в който двойката и 13-годишният им син се прибирали у дом

Националната полиция на Украйна, Службата за сигурност, Главното разузнавателно управление са задържали две лица по подозрение за убийството на Анастасия. Според служители на реда, заподозряната е пристигнала в Украйна на 1 юли 2026 г. Разследващите са установили, че след завръщането си в Украйна тя е общувала със семейството си и с двама мъже. Първият е бивш служител на реда, а вторият е настоящ служител на Главното разузнавателно управление.

Въз основа на този факт украинските правоприлагащи органи започнали досъдебно разследване на 1 юли 2026 г.

Има информация, че и двамата мъже многократно са извършвали преводи по крипто и банкови сметки на Березовска. Разследванията ги установили като лица, вероятно замесени в опита за убийство в Монако.

Извършени са незабавни разследвания (издирвателни) действия, при които действащият служител на Главното разузнавателно управление към военното министерство съобщава за убийството на гражданин на Березовска , което той извършил заедно с друг мъж.

Прехвърляйки средства на нея и всякакви други действия той не е информирал ръководството си и е действал по своя преценка.

При претърсване на къщата на бившия служител на реда е открита стая в мазето, която прилича на камера за мъчения. И двамата заподозрени са задържани. Те са обвинени в предумишлено убийство, извършено от група хора в предварителен заговор.

След показанията на един от задържаните, следователите провели следствен експеримент, по време на който открили тялото на Березовская с огнестрелни рани по главата. На мястото на престъплението били открити и употребени пистолетни гилзи.

Украинските служители на реда са предали цялата информация на разследващите органи на Княжество Монако.