Ердоган посрещна Тръмп в Анкара с безпрецедентни почести (Снимки)

Турският президентът Реджеп Ердоган посрещна американския си колега Доналд Тръмп в Турция с голяма тържественост, която включваше почетна гвардия, военни оркестри и килим в цвета на прочутото турско тюркоазено крайбрежие.
Както на летището, така и в президентския дворец "Бештепе", републиканецът беше посрещнат със символите на високи дипломатически почести, включително звуци от тръби и изстрели от оръдия. Тръмп по-рано заяви, че единствената причина да присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара е близката му връзка с Ердоган, а турският лидер изглежда решен да покаже своята признателност към републиканеца. Според Ердоган Тръмп придава мощ и сила на срещата на върха на НАТО в Анкара. Подобни почести все още не са оказани на други лидери, които присъстват на конференцията.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще вземе решение дали да продаде на Турция изтребители F-35, въпреки забраната на Конгреса, като похвали страната, че е по-лоялна от другите получатели на този самолет.
"Имаме по-добри отношения с Турция, която в много отношения се е показала много по-лоялна от други държави, за които смятаме, че биха били лоялни. Мнозина смятат, че страната трябва да има възможност да купи изтребителите F-35, въпреки че е придобила руска система за противовъздушна отбрана", посочи републиканецът.
Освен това президентът Тръмп отказа във вторник да коментира дали планира да обяви допълнително намаляване на американските войски в Европа.
"Ще видим", отвърна той на въпрос на журналисти по време на двустранна среща с Ердоган.