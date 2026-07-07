Ердоган посрещна Тръмп в Анкара с безпрецедентни почести (Снимки)

Турският президентът Реджеп Ердоган посрещна американския си колега Доналд Тръмп в Турция с голяма тържественост, която включваше почетна гвардия, военни оркестри и килим в цвета на прочутото турско тюркоазено крайбрежие.

Както на летището, така и в президентския дворец "Бештепе", републиканецът беше посрещнат със символите на високи дипломатически почести, включително звуци от тръби и изстрели от оръдия. Тръмп по-рано заяви, че единствената причина да присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара е близката му връзка с Ердоган, а турският лидер изглежда решен да покаже своята признателност към републиканеца. Според Ердоган Тръмп придава мощ и сила на срещата на върха на НАТО в Анкара. Подобни почести все още не са оказани на други лидери, които присъстват на конференцията.

Доналд Тръмп и Ердоган си стискат ръцете. СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще вземе решение дали да продаде на Турция изтребители F-35, въпреки забраната на Конгреса, като похвали страната, че е по-лоялна от другите получатели на този самолет.

"Имаме по-добри отношения с Турция, която в много отношения се е показала много по-лоялна от други държави, за които смятаме, че биха били лоялни. Мнозина смятат, че страната трябва да има възможност да купи изтребителите F-35, въпреки че е придобила руска система за противовъздушна отбрана", посочи републиканецът.

Доналд тръмп и неговият домакин Реджеп Ердоган правят проверка на гвардейския корпус. СНИМКА: РОЙТЕРС

Освен това президентът Тръмп отказа във вторник да коментира дали планира да обяви допълнително намаляване на американските войски в Европа.

"Ще видим", отвърна той на въпрос на журналисти по време на двустранна среща с Ердоган.