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Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран: Тръмп е заблуден

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохамад Багер Золгадр отправи предупреждение към президента на САЩ Доналд Тръмп, след като американският държавен глава направи остро изявление заради неуспеха на преговорите между двете страни да доведат до окончателно споразумение, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че САЩ или ще постигнат споразумение с Иран, или ще "довършат работата". Така той поднови заплахата си за военни действия.

"Обръщам се към заблудения американски президент, който отправи заплахи към 91-милионния народ на Иран. И преди, като президент на държава без дълбоки исторически корени с едва 250-годишна история, използвахте подобен език и говорехте за унищожаването на древната иранска цивилизация. Единственият резултат за вас беше поражение, разочарование и в крайна сметка - искане за преговори и прекратяване на огъня", заяви Золгадр, цитиран от БТА. 

"Високопоставеният ирански представител по сигурността подчерта, че иранският народ няма да се поддаде на заплахи и призова Тръмп "да говори с уважение на народа на Иран, в противен случай ще получи отговор на друг език", допълни той. 

 

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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