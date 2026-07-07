ЕК представи план за действие срещу опасностите за киберсигурността, свързани с AI

Европейската комисия представи днес план за действие срещу опасностите за киберсигурността, свързани с усъвършенстваните модели на изкуствен интелект (ИИ). Комисията отчита, че ИИ може да бъде използван за автоматизирани атаки и за повишаване на мащаба и скоростта на киберинцидентите.

Предложението предвижда новите модели ИИ да преминават предварителна оценка, преди да бъдат допуснати до пазара в ЕС. Комисията уточнява, че догодина се предвижда да започне работа европейска експертна група по киберсигурност. Предвижда се Агенцията на ЕС за киберсигурност да участва в съвместен изследователски център към ЕК за изготвяне на препоръки за използването на ИИ от дружествата и в областта на финансите, енергетиката, здравеопазването, транспорта и обществената администрация.

ЕС трябва да защити своята ключова инфраструктура от уязвимостите, свързани с ИИ, се посочва в съобщението на ЕК. Необходимо е продължаване на усилията за придобиване на собствени, суверенни и усъвършенствани възможности за ИИ с помощта на инфраструктурата на фабриките за ИИ, включително с подкрепата на частни инвестиции, допълва комисията. ЕС разполага с правила по отношение на киберсигурността, като някои от тях влизат в сила след месец, а до края на идната година ще бъдат въведени и изискванията за киберустойчивост, така че софтуерът и хардуерът да бъдат създавани с отчитане на нуждите за киберсигурност, отбелязва ЕК, цитирана от БТА.