Украйна атакува с дронове 8 танкера от руския сенчест флот в Азовско море

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Украински безпилотни летателни апарати нанесоха удари по осем танкера от т. нар. руски сенчест флот, които през тази нощ са доставяли гориво на Кримския полуостров, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинските военни.

Киев отбеляза, че атаките са част от засилващите се усилия за изолиране на анексирания от Русия полуостров.

В изявление, публикувано в "Телеграм", Силите за безпилотни системи на Украйна съобщиха, че са нанесли удари по корабите (всеки от които е обект на международни санкции и е с товароподемност от около 7000 тона) в Азовско море.

Това става само ден след като същите сили заявиха, че са нанесли удари срещу два танкера от "сенчестия флот" отново в този район.

През последните седмици Украйна засили атаките срещу логистичната и енергийната инфраструктура в Крим, което доведе до недостиг на гориво и обявяване на извънредно положение на полуострова, който е от решаващо значение за продължаващата вече повече от четири години война на Русия срещу Украйна.

"Ударите по военноморската логистика на врага затрудняват доставките на гориво и муниции, необходими за поддържане на дейността на руските войски, предимно във временно окупираната територия на Крим", заявиха Силите за безпилотни системи на Украйна.

Подразделението публикува черно-бели кадри, заснети от дрон, на които се вижда как корабите са атакувани и избухват в пламъци. Агенция Ройтерс не успя да потвърди чрез независим източник тази информация.

Киев отдавна призовава международните си съюзници да вземат строги мерки срещу корабите, които заобикалят санкциите, като доставят руски петрол на международните пазари.

Украинските сили нанасят и удари с морски дронове, за да изведат от строя някои танкери, превозващи руски петрол в Черно море, като част от кампанията за ограничаване на източниците на приходи на Москва, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Настъпиха и поредица от необясними експлозии на танкери, които са акостирали в руски пристанища. Украйна не е потвърдила, нито е отрекла ролята си в тези атаки, макар, че източници, свързани с морската сигурност подозират, че зад тях стоят украинските сили.