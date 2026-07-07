Тръмп от Анкара: Инвестираме трилиони в НАТО, а съюзниците ни отхвърлиха

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много разочарован от страните членки на НАТО.

По време на срещата си с турския му колега Реджеп Ердоган в Анкара той повтори недоволството си от алианса. Заяви, че ако срещата на върха на НАТО не се провеждаше в Турция, е било възможно да не е присъствал изобщо. Републиканецът определи турския държавен глава като приятел, който се оказва много силен лидер и много силна личност.

Тръмп също така критикува държавите членки за решението им да не се намесват в конфликта с Иран.

"Не се отнасяха добре с нас. Дори не исках тяхната помощ, тъй като те заявиха, че няма да бъдат там, а ние сме инвестирали трилиони долари в НАТО, за да защитим европейските държави и други", заяви републиканецът.

Американският лидер също така посочи, че решението на подалия оставка британски премиер Киър Стармър да разреши със закъснение на американските сили да използват британски военновъздушни бази за отбранителни удари срещу Иран било много непопулярно и допринесло за падането му от власт.

"Аз ги изпитвах, проверявах дали ще ни подкрепят или не. Защото отдавна казвам, че ние им помагаме, но не съм сигурен, че те биха ни подкрепили. Италия ни отхвърли, Германия ни отхвърли, Франция ни отхвърли. Това е нормално, но знаете ли, защо харчим стотици милиарди долари, а те не ни подкрепят? Ние винаги сме били до тях", попита риторично Тръмп.

Освен това Тръмп изрази оптимизъм относно перспективите за мирно споразумение между Русия и Украйна, въпреки че заяви, че нищо не се е променило по отношение на конфликта.

Той разкри, че е провел много добър разговор с руския президент Владимир Путин вчера, както и че е разговарял и с украинския си колега Володимир Зеленски.

"Мисля, че и двамата искат да сключат споразумение. Жалко, че отне толкова време, но мисля, че ще има, нещо ще се получи. Путин и Зеленски искат да уредят нещата сега. Мисля, че ще успеем да ги уредим. Надявам се, че това ще стане скоро", добави републиканецът.

Когато беше попитан дали нещо се е променило, за да има това мнение, включително дали Путин е отворен за някакви отстъпки, американският лидер отговори, че нищо не се е променило.

"Просто не искам да убиват хора", добави Тръмп.