Макрон за присъдата на Льо Пен: Един президент не коментира съдебни решения

Президентът на Франция Еманюел Макрон, който е на посещение в Сирия, заяви, че един държавен глава не коментира решенията на френското правосъдие, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Това изказване той направи след като по-рано днес Парижкият апелативен съд постанови присъдата си срещу лидерката на крайната десница „Национален сбор“ Марин Льо Пен по делото за злоупотреби с евросредства.
"Онова, което е здравословно за демокрацията, е президентът на Републиката да не коментира съдебните решения. Затова ще се придържам към този принцип, още повече че се намирам в чужбина“, заяви Макрон по време на съвместна пресконференция със сирийския лидер Ахмед аш Шараа.
По-рано днес съдии от Парижкия апелативен съд обявиха френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен за виновна за неправомерно използване на евросредства.
Наложена ѝ е 15-месечна забрана. През този период тя няма да може да се кандидатира за избираема длъжност. Това на теория прави възможно явяването ѝ на френските президентски избори догодина.
Макрон заяви по време на съвместна пресконференция със сирийския лидер Ахмед аш Шараа, че двата бомбени атентата, извършени в Дамаск по време на визитата му там, не трябва да дестабилизират Сирия, предаде Франс прес.
Макрон подчерта, че сирийските власти трябва да бъдат безкомпромисни по въпроса за сигурността.
Той изрази и съпричастност с ранените в атентатите.
От своя страна сирийският президент Ахмед аш Шараа приветства куража на Макрон, който не е променил програмата на визитата си в Дамаск въпреки атентатите.
Сирийският лидер обяви, че се е разбрал с Макрон за подновяване на двустранните отношения на ниво посланици възможно най-скоро.
Посолството на Франция в Дамаск беше затворено през 2012 г., година след началото на войната в Сирия.
След падането на режима на Башар Асад и идването на власт на Аш Шараа в края на 2024 г. Париж назначи шарже д'афер, но не отвори посолството си в Сирия.