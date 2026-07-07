Макрон за присъдата на Льо Пен: Един президент не коментира съдебни решения

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Президентът на Франция Еманюел Макрон, който е на посещение в Сирия, заяви, че един държавен глава не коментира решенията на френското правосъдие, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това изказване той направи след като по-рано днес Парижкият апелативен съд постанови присъдата си срещу лидерката на крайната десница „Национален сбор“ Марин Льо Пен по делото за злоупотреби с евросредства.

"Онова, което е здравословно за демокрацията, е президентът на Републиката да не коментира съдебните решения. Затова ще се придържам към този принцип, още повече че се намирам в чужбина“, заяви Макрон по време на съвместна пресконференция със сирийския лидер Ахмед аш Шараа.

По-рано днес съдии от Парижкия апелативен съд обявиха френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен за виновна за неправомерно използване на евросредства.

Наложена ѝ е 15-месечна забрана. През този период тя няма да може да се кандидатира за избираема длъжност. Това на теория прави възможно явяването ѝ на френските президентски избори догодина.

Макрон заяви по време на съвместна пресконференция със сирийския лидер Ахмед аш Шараа, че двата бомбени атентата, извършени в Дамаск по време на визитата му там, не трябва да дестабилизират Сирия, предаде Франс прес.

Макрон подчерта, че сирийските власти трябва да бъдат безкомпромисни по въпроса за сигурността.

Той изрази и съпричастност с ранените в атентатите.

От своя страна сирийският президент Ахмед аш Шараа приветства куража на Макрон, който не е променил програмата на визитата си в Дамаск въпреки атентатите.

Сирийският лидер обяви, че се е разбрал с Макрон за подновяване на двустранните отношения на ниво посланици възможно най-скоро.

Посолството на Франция в Дамаск беше затворено през 2012 г., година след началото на войната в Сирия.

След падането на режима на Башар Асад и идването на власт на Аш Шараа в края на 2024 г. Париж назначи шарже д'афер, но не отвори посолството си в Сирия.