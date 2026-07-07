Два танкера са атакувани Ормузкия проток, май от Иран

Катарски танкер за втечнен природен газ и танкер за суроф нефт, плаващ под флага на Саудитска Арабия, бяха повредени в близост до Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това се случва на фона на съобщенията за изстреляни през изминалата нощ ракети от Иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) срещу кораби в района.

Корабът "Ал Рекаят", превозващ втечнен природен газ, е изпратил сигнал за бедствие с молба за помощ, след като е бил ударен в левия борд.

Рано тази сутрин Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за танкер, който е избухнал в пламъци на 8 морски мили източно от град Лимах в Оман, след като е бил ударен от снаряд с неизвестен произход.

Според източници от морските служби екипажът е в безопасност и е в процес на евакуиране, но машинното отделение е обхванато от пожар и е изпълнено с пушек, което не позволява да се прецени пълният мащаб на щетите. Съобщава се, че танкерът е изложен на риск от експлозия.

Това е първият случай, в който кораб за втечнен природен газ от Катар - посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран - е ударен от началото на конфликта, започнал на 28 февруари след американско-израелските удари срещу Иран. В хода на войната обаче при ирански ракетни удари бяха нанесени значителни щети на съоръжения за втечнен природен газ в Катар.

Танкерът, плаващ под флага на Саудитска Арабия, за който се предполага, че е "Ведиан", също е повреден край бреговете на Оман, съобщиха източници от морската сигурност. Причината за това не е известна към момента.

Корабът "Ал Рекаят" е собственост и се управлява от компанията "Накилат", известна още като "Qatar Gas Transport Company Ltd.", която оперира с един от най-големи по брой флотилии за превоз на втечнен природен газ в света. Данните за корабоплаването показаха, че за последно танкерът е предал местоположението си на 18 юни, което сочи, че е плавал с изключени транспондери.

От своя страна, танкерът "Ведиан" е собственост и се управлява от саудитската корабоплавателна компания "Бахри".

"Бахри", "Накилат", медийния офис на саудитското правителство и Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) не отговориха на запитване за коментар от страна на агенция Ройтерс.

На свой ред Катар обвини Иран за удара срещу танкера "Ал Рекаят". Говорителят на Министерството на външните работи на Катар Маджед ал Ансари определи случилото се като неприемлива атака срещу сигурността на международното корабоплаване и световните енергийни доставки, както и като явно нарушение на международното право.

Той призова Иран незабавно да прекрати действията, заплашващи регионалната сигурност и морското корабоплаване, и заяви, че Техеран носи пълна правна отговорност за атаката и за всички произтичащи от нея щети и последствия.