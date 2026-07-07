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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23183838 www.24chasa.bg

В Рим арестуваха двама, подозират ги в шпионаж за Москва

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Белезници СНИМКА: Pixabay

В Рим бяха арестувани двама души по подозрения, че са шпионирали за Москва, предадоха АНСА и Франс прес.

Сред задържаните е и бивш служител на италианското разузнаване, който е на 59 години и който е бил на длъжност и в редиците на карабинерите.

Смята се, че двамата арестувани са извършвали шпионски дейности за сметка на предполагаем агент на руското разузнаване.

Бившият разузнавателен агент и бивш карабинер е бил главно действащо лице в тази афера, като е получавал и предавал информациите посредством шест източници, сред които и четирима действащи военни, заемащи „особено деликатни постове“. Според разследването основният заподозрян е получавал пари в замяна на предадената информация, пише БТА. 

По повод информацията за арестите италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви, че става дума за хибридна война, водена от Русия и целяща отслабването на италианските институции и сигурността в страната. Той каза, че спрямо онези, които се опитват да компрометират националната сигурност, няма да има никаква толерантност.

Белезници СНИМКА: Pixabay

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