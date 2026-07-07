Канада обяви банка за отбрана на Запада срещу Русия

Канада обяви създаването на банка за отбрана с участието на девет държави, която да подпомогне превъоръжаването на Запада срещу Русия. Институцията ще бъде изградена съвместно с Албания, Белгия, Гърция, Латвия, Люксембург, Румъния, Турция и Украйна.

Банката за отбрана, сигурност и устойчивост отдавна се обсъжда като алтернативен начин за финансиране на разходите за отбрана чрез обединяване на ресурсите на западните държави в многостранно ведомство.

Банката ще може да използва първоначалното си финансиране от държавите, участващи в нейното създаване, за да тегли заеми на международните пазари. това ще помогне на въпросните страни да финансират косвено военните си разходи чрез дълг, извън националните им бюджети.

"В момент, когато съюзниците увеличават инвестициите в отбраната, разширяват промишления капацитет и ускоряват производството на критични способности, ние признаваме необходимостта от мобилизиране на публичен и частен капитал в голям мащаб, за да подкрепим нашите приоритети в областта на отбраната, сигурността и устойчивостта", се казва в изявление на страните, които учредяват банката за отбрана.

"Като се възползва от солидната кредитна основа, банката е създадена с цел да разшири достъпа до капитал, да намали разходите за финансиране и да подкрепи разширяването на промишления капацитет. Подчертаваме, че тя е предназначена да допълва, а не да дублира други национални и многостранни инструменти, които имат за цел да увеличат отбранителното производство", се казва още в съобщението.