Елена Йончева поиска оценка на въздействието върху пазара на мед в ЕС заради търговското споразумение с Мексико

Не можем да жертваме европейските пчелари в замяна на търговски отстъпки в други сектори. Защото когато унищожим собственото си производство, губят не само пчеларите. Губят и европейските потребители, които имат право на истински, качествен и безопасен мед. Това заяви независимият евродепутат Елена Йончева, избрана с листата на ДПС, по време на дебатите в Страсбург за подписването на актуализираното глобално споразумение с Мексико.

То ще отвори европейския пазар за безмитен внос на мед от Мексико в размер, сравним с производството на три Българии. Първо квотата се увеличава до 35 000 тона, а след седмата година всички ограничения отпадат, посочи тя.

Елена Йончева припомни, че това се случва в момент, когато европейските институции сами предупреждават за риска от фалшифициран мед. Изследването „От кошерите“ на Съвместния изследователски център на Европейската комисия показа, че при 22 изследвани проби мед с произход Мексико, при шест има съмнения за фалшифициране – повече от една четвърт. Още по-необяснимо е, че Мексико дори не използва изцяло сегашната безмитна квота.

Защо тогава предлагаме още по-голяма либерализация, попита тя.

След преговори, продължили близо десет години за модернизация на глобалното споразумение между ЕС и Мексико, през есента на 2025 г. Европейската комисия представи предложенията, по които е постигнато съгласие, на Съвета. По отношение на търговията с пчелен мед, и по действащия режим Мексико има годишна безмитна квота за внос от 30 000 тона. След актуализацията се предлага тя да се увеличи до 35 000 тона годишно за първите седем години, а след тях ограничението да отпадне т.е. безмитният внос ще е без таван.

Мексико произвежда средно около 60 000 тона мед годишно. От това количество приблизително една трета (17 - 18 000 тона) се насочва към пазара на ЕС. За сравнение, България произвежда приблизително 10–12 000 тона мед годишно. През май т.г. започна да се прилага и търговското споразумение с държавите от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай, което предвижда безмитен внос на 45 000 тона пчелен мед годишно в ЕС.

Разширяването на безмитния внос на мед от Мексико повдига въпроса за защитата на европейските пчелари, честната конкуренция и сигурността на потребителите. Преди либерализацията следва да се изиска ясна оценка на въздействието върху сектора и засилен контрол върху автентичността на внасяния мед, е позицията на Елена Йончева.

Искам да Ви уверя, че що се отнася до опасенията за меда, стандартите са договорени по подобаващ начин. Всичко ще бъде наред чрез провеждане на контрол. И това ще донесе сериозни ползи на европейските икономически оператори и, най-вече, за отрасъла на хранителната промишленост, каза в отговор комисарят по търговия и икономическа сигурност Марош Шефчович. Той съобщи, че още тази година Европейският парламент ще се заеме и с търговските споразумения с Индия и Индонезия.

Елена Йончева работи по резолюция, която да укрепи интегритета на пазара на мед в ЕС. Според данни от независими изследвания, близо 80% от продукта, предлаган от някои европейски търговци е фалшифициран.

От няколко седмици на европейските пазари е в сила задължението етикетите на меда да указват държавите на произход, подредени според съотношението на количеството в сместа.

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