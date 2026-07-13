Любов на ръба на бездната

Той предлага брак на върха на Емпайър Стейт Билдинг, а преди това двамата покоряват едни от най-опасните кули в света без въжета и без право на грешка

След 36 часа катерене влюбената двойка успява да изкачи втория най-висок небостъргач в света

Да се влюбиш на 400 метра височина, звучи като сценарий за екшън. За Анджела Николау и Иван Бееркус обаче това е ежедневие. Двамата са сред най-известните представители на т.нар. rooftopping - незаконното изкачване на небостъргачи, кранове и антени без обезопасителна екипировка. За милиони хора по света те са безразсъдни авантюристи, а за други - артисти, които превръщат градските силуети в сцена за най-зрелищните фотографии в интернет.

Любовната им история започва през 2016 г. По това време Иван вече е едно от най-познатите имена в общността на екстремните катерачи, а Анджела тепърва набира популярност със снимките си от покривите на небостъргачи. Родена в Москва, тя израства в семейство на циркови артисти - баща е акробат, а майка - гимнастичка.

Още като дете свиква с височините, баланса и

живота без страх

- умения, които години по-късно ще се превърнат в нейна запазена марка.

Самата Анджела признава, че още при първата им среща се впечатлява от Иван, но изобщо не вярва, че човек с неговата репутация би обърнал внимание. Затова започва да следи всяко негово изкачване, да разглежда снимките му и дори да повтаря някои от маршрутите му. Постепенно Иван забелязва работата , започва да харесва публикациите в социалните мрежи, а малко по-късно я кани да се присъедини към експедиция в Китай. Именно там, сред стоманените конструкции на един от най-високите небостъргачи в света, двамата осъзнават, че вече не са просто партньори в опасните приключения, а двойка.

Първото им голямо общо предизвикателство е изкачването на строящия се тогава небостъргач Goldin Finance 117 в китайския град Тиендзин.

След часове катерене те достигат върха на огромен

строителен кран

на повече от 590 метра височина. Кадрите от тази експедиция обикалят света и превръщат Анджела и Иван в истинска интернет сензация. От този момент нататък всяко тяхно следващо изкачване е следено от милиони хора.

Следват десетки експедиции в Азия, Европа и Съединените щати. Те застават върху строителни кранове, антени и покриви на небостъргачи, където дори най-слабият порив на вятъра може да бъде фатален. Всичко това без въжета, без каски и без каквато и да е обезопасителна екипировка. За повечето хора подобни кадри изглеждат като компютърна анимация, но за тях това е начин на живот.

Сред най-впечатляващите им постижения е покоряването на Merdeka 118 в Куала Лумпур - втория най-висок небостъргач в света.

За да стигнат до върха, двамата прекарват близо 36

часа, укривайки се в строящата се сграда,

докато охраната приключи обходите си. Едва след това започват финалното изкачване към върха, където Анджела изпълнява характерните си акробатични пози над бездната, а Иван заснема кадрите, които по-късно ще бъдат гледани милиони пъти. Именно тази експедиция се превръща в кулминацията на документалния филм "Skywalkers: A Love Story", който проследява шест години от живота им.

Филмът показва не само зрелищните гледки, но и цената на подобен живот. Между двамата често въз

никват конфликти, защото при подобни изкачвания ня

ма място за грешки. Всеки следващ ход трябва да бъде прецизно изчислен, а доверието е въпрос на живот и смърт. Самите те признават, че връзката им е изградена върху доверие, каквото малко двойки някога са принудени да изпитат.

Любовната им история получава своя най-романтичен момент преди броени дни. След като успяват да се промъкнат до антената на "Емпайър Стейт Билдинг" в Ню Йорк - на повече от 440 метра височина, Иван пада на едно коляно и предлага брак на Анджела. Тя казва "Да", а минути по-късно двамата са арестувани за незаконното проникване в сградата. Вместо ресторант с панорамна гледка или екзотичен плаж те избират място, на което почти никой човек не е заставал. Историята предизвиква истински фурор в социалните мрежи, където милиони потребители коментират дали става дума за романтичен жест или за безразсъден риск. За едни Анджела Николау и Иван Бееркус са безразсъдни авантюристи, които рискуват живота си за няколко снимки. За други те са пример за истинска любов. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

След ареста им се случва и още нещо необичайно -

непознат почитател плаща гаранцията им,

за да могат двамата да бъдат освободени, превръщайки любовната им история в една от най-обсъжданите онлайн през последните дни.

За едни Анджела Николау и Иван Бееркус са безразсъдни авантюристи, които рискуват живота си за няколко снимки. За други те са доказателство, че понякога най-голямото изпитание за една любов не са ежедневните трудности, а способността да се довериш на човека до себе си буквално на ръба на бездната. И независимо дали човек одобрява начина им на живот, тяхната история остава една от най-необичайните любовни истории на нашето време - започнала на върха на небостъргач и завършила с предложение за брак над облаците.