Черно или Бяло море?

Между носталгията по родния бряг и изкушението на Гърция - как да изберем хубава почивка на прилична цена

В България често усещането е, че клиентът по-скоро пречи, отколкото е добре дошъл

В Гърция вече масово се плаща за чадър и шезлонг

Цени, чистота, отношение или спокойствие - какво всъщност е най-важно, когато резервираш годишната си ваканция? Всяко лято България води един и същ спор. Той започва още през май, когато социалните мрежи се изпълнят със снимки от плажове, коктейли и касови бележки, и продължава чак до края на септември. Едни твърдят, че няма нищо по-хубаво от Българското Черноморие - близко, удобно, с прекрасни плажове и модерни хотели. Други са категорични, че щом веднъж си открил гръцките заливи, трудно се връщаш обратно. Истината, както винаги, е някъде по средата. Защото днес въпросът вече не е "България или Гърция?".

Въпросът е каква почивка търсиш

Дали искаш хотел, в който да не мислиш за нищо и всяко хранене да е организирано вместо теб. Или предпочиташ малък семеен плаж, чадър под маслиновите дървета и таверна, в която собственикът лично ще те посрещне и изпрати с усмивка.

През последните десет години навиците на българските туристи се промениха драстично. Ако преди Гърция изглеждаше екзотична и сравнително скъпа дестинация, днес за жителите на Южна България тя често е по-близо от родното море. За хората от София пътят до Тасос, Халкидики или Кавала вече не е по-дълъг от този до Южното Черноморие. Магистралите съкратиха разстоянията, а социалните мрежи направиха всяко красиво заливче известно само за няколко часа. Промени се и самият турист. Днес той сравнява всичко - не само цената на нощувката, а разходите за гориво, паркинг, чадър, шезлонг, вечеря, детски кът, качеството на храната, чистотата на плажа, обслужването, дори отношението на персонала. Докато в Гърция плажовете са с безплатен паркинг, то у нас ситуацията е точно обратната.

Преди да резервира, прочита десетки отзиви

разглежда снимки, проверява видеа и сравнява оценки в няколко различни платформи. Защото едно семейство може да плати по-малко за нощувка в Гърция, но повече за ресторанти. Или обратното - да намери отлична all inclusive оферта и да не похарчи почти нищо допълнително.

Често може да се чуе, че в България е скъпо, а в Гърция - евтино. Реалността обаче е доста по-сложна. В пика на сезона четиризвезден хотел на първа линия в Слънчев бряг, Несебър или Златни пясъци нерядко предлага пакет all inclusive на цена, която трудно може да бъде достигната от аналогичен хотел в Северна Гърция. Това важи особено за семейства с две деца. Когато в цената са включени закуска, обяд, вечеря, напитки, сладолед, анимация, басейни и детски клубове, крайната сметка често се оказва по-ниска от почивка в Гърция, при която всяко хранене се плаща отделно. Именно затова огромна част от родителите с малки деца продължават да избират Българското Черноморие. Те знаят, че детето може да поиска сладолед по всяко време, че няма да се чудят къде да обядват, дали има свободни места в ресторанта или колко ще струва вечерята за четирима. За много семейства това удобство струва повече от гледката към някой усамотен гръцки залив. Дълго време се смяташе, че олинклузивът е голямото предимство на Българското Черноморие. И действително - у нас този тип почивка е изключително развит. Но през последните години Северна Гърция също навакса. В Халкидики вече има десетки семейни хотели с all Inclusive и ultra all Inclusive, които предлагат детски клубове, анимация, включени чадъри, басейни и специални оферти за семейства с малки деца. Затова туроператорите вече предупреждават, че не бива да се сравняват отделни цени, а крайната сметка.

Има хора, които никога не биха заменили Гърция. За тях почивката не е хотелът, в който са отседнали. Тя е атмосфера и усещане, че времето тече по-бавно. Почиващите говорят за спокойните плажове, липсата на презастрояване, малките рибарски селища, естествената сянка, чистата вода... Според тях най-голямото предимство на гръцкото море не е цената, а преживяването. Усмивката струва повече от услугите.

"Да, по-скъпо е, но си заслужава" Последният доклад на Европейската агенция по околна среда показва, че както Гърция, така и България са сред страните с най-чисти води за къпане в целия Европейски съюз.

пишат хора в социалните мрежи. Точно тези четири думи обясняват защо хиляди българи всяко лято прекарват часове на Кулата, плащат повече за гориво, чакат за ферибот до близки и далечни острови или изминават стотици километри до Халкидики. Не защото Гърция е евтина. А защото според тях получават повече срещу парите си.

Има едно нещо, което почти не може да се измери финансово. Отношението. Ако човек прочете стотици мнения в туристически форуми, групи във Facebook, Reddit, Booking или Google Reviews, ще забележи нещо любопитно.

Хората рядко пишат: "Морето беше по-синьо." Много по-често пишат: "Посрещнаха ни страхотно." Именно това е може би най-голямото предимство, което туристите приписват на Гърция. Разказват как собственикът на таверната им е донесъл безплатна диня за десерт. Как сервитьорът е запомнил имената на децата им още на втория ден. Как собственикът на семейния хотел е оставил бутилка домашно вино в стаята "само защото сте ни гости". Или пък ги изпратил в края на почивката с бутилка домашен зехтин и

босилек в саксия

Подобни жестове се повтарят толкова често в потребителските отзиви, че трудно може да бъдат определени като случайност. Разбира се, подобни места има и по Българското Черноморие. Семейни хотели в Созопол, Приморско, Китен, Лозенец или Синеморец също събират възторжени оценки именно заради отношението към гостите. Но паралелно с това не липсват и коментари за намръщен персонал, отказ да се реши елементарен проблем или усещането, че клиентът по-скоро пречи, отколкото е добре дошъл. Всяко лято се раждат и десетки вицове като този, взет от група в ъв Facebook:

Интервю за сервитьорка на морето:

- Мразите ли всички хора?

- Да!

- Назначена сте.

Същото важи обаче и за клиентите. В крайна сметка - на какъвто сервираш, на такъв се превръщаш. Точно това е разликата, която най-често описват хората. Не морето. Не хотелът. Не чадърът. Усмивката.

Любопитното е, че има и още една тенденция. Все повече българи започват да търсят не шумните курорти, а спокойствието. Вместо Слънчев бряг - Синеморец. Вместо Паралия Катерини - малко селце в Ситония. Вместо огромен хотел - семейна къща с десет стаи. Изглежда, че след пандемията туристът започна да плаща не толкова за звездите на хотела, колкото за усещането, че никой не бърза, никой не те притиска и почивката наистина прилича на почивка. И точно тук България има шанс. Защото има плажове, които спокойно могат да се сравняват с най-красивите гръцки заливи. Иракли, Силистар, Велека, Липите, Болата, Карадере, Перла - това са места, които чуждестранните туристи все по-често откриват сами. Въпросът вече не е дали имаме красиво море. Имаме. Въпросът е дали около него ще успеем да изградим преживяване, което кара хората да се връщат не само заради пясъка, а и заради начина, по който са се почувствали. За 600–700 евро на вечер в Гърция често може да се резервират хотели на първа линия със сходно или дори по-високо ниво на обслужване, по-богата анимация, детски клубове и повече включени услуги.

Ако попитате десет души защо предпочитат Гърция, вероятно седем ще отговорят: "Заради морето." Вярно е, че Бяло море е тюркоазено синьо, по-топло и по-солено, а Черно море – по-студено, по-малко солено и с доста планктон. Само че официалните европейски данни

разказват малко по-различна история

Последният доклад на Европейската агенция по околна среда показва, че както Гърция, така и България са сред страните с най-чисти води за къпане в целия Европейски съюз. Над 95% от наблюдаваните плажове и в двете държави са оценени като такива "с отлично качество", а България за поредна година няма нито един морски плаж, получил оценка "лошо качество". Това означава, че широко разпространеното убеждение, че българското море е значително по-мръсно, не намира потвърждение в официалния мониторинг на европейските институции.

Тази година обаче в средата на юни по много плажове на нашето Южно Черноморие беше изхвърлен мазут, дошъл на брега от разлив на танкер. Истината е, че това е изключение, но спорът ново или старо е нефтеното петно, остатъци от което доплуваха до брега, е доста шумен и съпроводен от стотици сигнали.

Проблемът мобилизира екипите на три

министерства – на екологията, транспорта и здравеопазването, и множество неправителствени организации и природозащитници. В последна сметка се оказа, че няма данни за активно замърсяване в нашите териториални води, навсякъде върви интензивно почистване на изхвърления мазут, а къпането в морето е безопасно.

Инцидентите с нефтени разливи обаче не са само в Черно море. На 15 май 2025 г. съдът в Пирея произнесе присъдата си по делото за потъването на танкера "Агия Зони II", станало осем години по-рано. Заседателите установиха, че е извършено замърсяване с цел финансова изгода и умишлено потъване на кораб, което доведе до най-големия разлив на нефт в Гърция - между 500 и 700 тона нефт са изтекли в морската и крайбрежната среда, причинявайки мащабно замърсяване и екологични щети.

Самият европейски мониторинг на морската вода измерва два основни бактериални показателя за фекално замърсяване и именно по тях България и Гърция се нареждат сред най-добре представящите се държави. И точно тук спорът между Черно и Бяло море започва да губи черно-белия си характер. Защото статистиката невинаги съвпада с личните впечатления. А личните впечатления често се формират от обслужването, инфраструктурата, отношението и малките детайли, които човек запомня много повече от една лабораторна проба вода.

Всяко лято има сигнали за стомашно-чревни инфекции, ентеровируси или временни ограничения за къпане. Те се появяват по-често по българското и по-рядко по гръцкото крайбрежие. А причинителите на заболяванията са еднакви. Специалистите обаче от години напомнят, че подобни случаи невинаги са пряко свързани с морската вода. Много по-често причината е комбинация от високи температури, неправилно съхранение на храни, лоша лична хигиена, басейни с интензивно натоварване или вируси, които се разпространяват между почиващите.

Лятната почивка и в България, и в Гърция има три различни лица - бюджетно, средно и луксозно. Разликата е, че

у нас най-силният продукт все още остава all inclusive хотелът,

докато в Северна Гърция масово се търсят апартаменти, малки семейни хотели, къмпинги и вили.

На Българското Черноморие бюджетната почивка все още може да започне от около 40–60 евро на човек на вечер в хотел на първа линия или близо до плажа, често с all inclusive, басейн и понякога включени чадър и шезлонг. В сайтовете за оферти през юни се виждат предложения на първа линия в Златни пясъци от около 42 евро на човек за all inclusive, а други оферти за хотели на първа линия започват от около 57 евро на човек на вечер, като при ранни записвания цената пада и под 40 евро, а понякога дори и по-изгодно. В началото на юли т.г. по нашето Черноморие в големите курорти, и то на първа линия може да се намерят оферти last minute с 30 процента по-евтини от обявените по-рано през годината цени.

Пакетът all inclusive често излиза по-изгоден от Гърция, където нощувката може да изглежда по-евтина, но храната, плажът и транспортът се трупат отделно. При най-луксозните all inclusive комплекси на Българското Черноморие обаче семейство с две деца може да плати около 800–900 евро на вечер в разгара на сезона. За 600–700 евро на вечер в Гърция често може да се резервират хотели на първа линия със сходно или дори по-високо ниво на обслужване, по-богата анимация, детски клубове и повече включени услуги.

Именно това съотношение между цена и качество е

една от причините семейства с деца да предпочитат гръцкото море

Средният клас на българското море вече се движи приблизително между 70 и 120 евро на човек на вечер в добри 4-звездни хотели, особено ако са на първа линия, с включено хранене, басейни и детски услуги. Луксозните комплекси и по-новите хотели в Созопол, Лозенец, Свети Влас, Албена, Обзор и около Несебър могат да минат и над 150–200 евро на вечер за стая, а при апартаментите и вилите цената скача рязко заради гледката, първата линия и периода.

В Гърция картинката е друга. На Тасос средната цена за семеен хотел е около 108–142 евро на нощувка, но това обикновено не означава all inclusive, а по-често нощувка със закуска в малък апартамент. В офертите за Тасос и Халкидики за 2026 г. се вижда голямо разнообразие - от скромни студиа и апартаменти до 5-звездни хотели с ultra all inclusive, но гръцкият all inclusive по правило е скъп и не е толкова масов продукт.

Затова българите, които казват "в Гърция ми излиза по-евтино", често имат предвид друг тип почивка. Те не сравняват 4-звезден all inclusive на първа линия в България с 4-звезден all inclusive в Гърция. Сравняват апартамент в южната ни съседка, пазаруване от супермаркет, вечеря в таверна през вечер и свободен плаж с български хотел, ресторанти всеки ден и платени плажни услуги. При такава сметка Гърция може да изглежда по-разумно. Но ако се сравнят равни категории - хотел срещу хотел, all inclusive срещу all inclusive, първа линия срещу първа линия – България често остава по-евтина.

Къмпингите са отделна вселена. Те вече не са евтината алтернатива, а понякога дори по-скъп вариант от хотел. На къмпинг "Градина" сезонна каравана на първа линия за 2026 г. е 3940 евро, на втора линия е 3265 евро, а трета и следващи линии са 2700 евро за сезон; нощувка в каравана или кемпер на трета и следваща линия е 48 евро. Бунгалата там през силния сезон стигат 299–375 евро на вечер според типа, гледката и периода. На "Златна рибка" цените за каравана или

кемпер в зона "А" с изглед към морето за периода 1 юни - 10 септември са посочени около 3200 евро при авансово плащане, а къмпинг "Черноморец" показва сезонни цени за парцели от около 4755 до над 5500 евро според зоната и линията. Това вече не е "евтина палатка на пясъка", а морски имот под наем за сезона.

Гръцките къмпинги изглеждат по-достъпни, ако човек пътува с палатка или кемпер за кратък престой. На Golden Village Camping на Тасос цените за 2026 г. са около 7 евро за възрастен, 5,50 евро за дете от 4 до 12 г., 7 евро за малка палатка, 8 евро за голяма, 9,50 евро за кемпер и 5 евро за ток. Друг гръцки къмпинг – Aktion Eirou – посочва за силния сезон 13 евро за възрастен, 8 евро за дете, 11 евро за палатка, 11 евро за каравана и 6 евро за електричество. На Scala Village в Халкидики място за палатка за двама през пика на сезона е 42 евро на вечер.

Така къмпинг сравнението става много интересно. Ако говорим за сезонна каравана на първа линия в България, сумите вече са високи и приличат на малък летен наем. Ако говорим за палатка или кемпер за няколко нощи в Гърция, цената може да бъде доста по-приемлива. Но ако добавим път, ферибот до Тасос, храна, плажни барове и евентуална климатична такса при настаняване в хотел или апартамент, крайната сметка отново се изравнява.

Гърция има и един скрит разход, който част от туристите подценяват - такса за настаняване. Тя се плаща на място и е на стая или апартамент, а не на човек. За високия сезон през 2026 г. ставките достигат до 15 евро на вечер за 5-звездни хотели, 10 евро за 4-звездни, 5 евро за 3-звездни и 2 евро за 1–2 звезди. За седем нощувки в 4-звезден хотел това са още 70 евро върху сметката -

не е огромна сума, но достатъчна, за да промени

сравнението при семейна почивка

Голямата промяна през последните няколко години е, че и Гърция вече не е онова място, където "поръчваш едно кафе и цял ден лежиш на шезлонг". В Халкидики все повече плажни барове въвеждат минимална консумация. На много места два шезлонга и чадър се ползват срещу 10–20 евро на човек консумация, а на по-популярни плажове минималната сметка може да стигне 40–100 евро за комплект. БНР съобщава и за случаи на Халкидики, при които заведенията искат поне по 30 евро на човек, а в по-луксозни зони изискването стига 100 евро. Но точно толкова консумация до 100 евро за чадър с два шезлонга и масичка, искат това лято и на плаж между Боджака и къмпинг "Смокиня".

През последните години по родното Черноморие се появиха луксозни бийч клубове, които спокойно могат да се конкурират с тези в Миконос. Там първият ред до морето също не е евтино удоволствие.

Но ако човек се премести

само няколкостотин метра

по-нататък, ще намери общински плажове

с многократно по-достъпни цени или свободни зони, където може да използва собствен чадър.

По Българското Черноморие цените на чадърите и шезлонгите са чувствителна тема, но през 2026 г. на много места те са в по-предвидим диапазон. Според данни, цитирани в края на май, чадър или шезлонг на "Слънчев бряг-юг" е 5,11 евро, на "Несебър-юг" и "Созопол-Хармани" – 4,09 евро, а на "Созопол-централен" - 3,58 евро. Комплектът обикновено излиза около 16–18 евро.

Така че плажът може да излезе почти еднакво на Бяло и на Черно море. Но голямата разлика тук е паркингът. Докато в Гърция не можете да намерите плаж, който да няма безплатен паркинг, то у нас ситуацията е точно обратната. Паркингите се броят на пръсти, а често сме свидетели на автомобили, спрели върху дюните, или на "предприемачи", заградили с тел поляна на слънце, обявена като платен паркинг. Цената на по-обикновените плажове е между 5 и 10 лева за деня. А на по-лъскави локации може да надхвърли и 15 евро.

При храната разликата не е толкова еднозначна. В Северна Гърция туристи съобщават за кафе около 3,50 евро, бира между 4,50 и 5 евро, безалкохолно около 4 евро, гирос за около 5 евро и гръцка салата между 9 и 10 евро. В други потребителски публикации за гръцки заведения се виждат калмари около 10–12 евро, пържола 10–11 евро, октопод 16–17 евро, дзадзики около 3,50–4,40 евро и домашно вино около 4,50 евро за половин литър.

В България може да се яде и евтино, и много скъпо. В Бургас и по капанчета все още се намират комбинации като цаца, бира и картофки за около 6 евро, рибена чорба около 3,20 евро и бира около 2,10 евро. В същото време в по-туристическите места и в по-модерните заведения по Южното Черноморие една вечеря за семейство лесно може да стигне сметка, сравнима с тази в гръцка таверна.

Справки за лято 2026 показват, че по Черноморието има обедни менюта с риба и салата за около 9,90 евро, но и места, където това е цената само на порция пържени картофи. На повечето места една малка ракия, шопска салата, порция пържени картофи и порция сафрид излиза между 25 и 30 евро.

Ако човек отвори Facebook, Reddit или някоя от големите туристически групи, ще остане с впечатлението, че

лятото на 2026 г. е сезонът на ценовите рекорди

Една снимка на таратор за 9 евро по родното Черноморие предизвика стотици коментари и се превърна в символ на поскъпването.

В социалните мрежи чуждестранен турист дори пише, че не може да повярва как "едно от най-простите български ястия" струва толкова, като сравнява цената с тази в Гърция и стига до извода, че вече би избрал южната ни съседка.

Под публикацията заваляха стотици реакции. "По-евтино ядох октопод в Гърция." "В Халкидики салатата ми беше по-евтина."

"На нашето море вече плащаме европейски цени, но не винаги получаваме европейско обслужване."

Разбира се, социалните мрежи рядко показват цялата картина. Защото на няколко километра от ресторанта с таратора за 9 евро има семейни заведения, в които същата студена супа струва два или три пъти по-малко.

Същото важи и за Гърция - туристите често публикуват снимки на таверни с изключително разумни сметки, но далеч по-рядко показват модерните бийч барове на първа линия, където само минималната консумация за комплект чадър и два шезлонга достига 80–100 евро.

Всъщност именно цените на плажа се превърнаха в

една от най-обсъжданите

теми това лято

След въвеждането на новите правила за стопанисване на плажовете в Гърция голяма част от крайбрежието остана свободна зона за туристите със собствени чадъри. Това обаче доведе до обратен ефект - плажните барове повишиха цените и минималната консумация на най-търсените места, за да компенсират по-малкия брой платени позиции.

Но и България не остана по-назад. Това лято социалните мрежи многократно показва снимки на комплекти чадъри и шезлонги на първа линия с цени, които предизвиква бурни реакции. За някои това е естествено следствие от инфлацията и по-високите разходи на бизнеса. За други - знак, че родното Черноморие постепенно губи едно от основните си предимства - усещането, че предлага добро съотношение между цена и качество.

Докато едни публикуват снимки на таратор за 9 евро, други качват касови бележки от гръцки таверни, където четиричленно семейство вечеря с морски дарове, вино и десерт за сума, която не се различава особено от тази в Созопол, Несебър или Свети Влас. Разликата не е толкова в цените, колкото в начина, по който хората възприемат услугата.

Още е рано за преценка дали повишените цени за почивка по Българското Черноморие ще се отразят на този летен сезон. Но е факт, че той стартира с един по-слаб от обикновено юни месец. По-ниската заетост бе потвърдена вече от хотелиери и ресторантьори като по Южното Черноморие бе отбелязано известно оживление в края на юни и началото на юли.

Истината е, че през 2026 г. няма "евтино море". Защото и гръцкото поскъпна това лято. Има евтин начин да почиваш и скъп начин да почиваш. В България може да намериш достъпен all inclusive, но може и да платиш луксозна цена за посредствено обслужване. В Гърция може да минеш разумно с апартамент, пазар и свободен плаж, но може и да оставиш 100 евро само за сянка, напитки и първа линия на моден бийч бар.

Така че спорът "Черно или Бяло море", няма еднозначен отговор. Всичко зависи от самите нас.