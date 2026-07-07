ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на украинската Рада в Белград: Сърбите са са...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23184484 www.24chasa.bg

Евакуираха район в Манхатън заради опасност от срутване на небостъргач (Видео, снимки)

1872
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Спешните служби в САЩ евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън КАДЪР: X/@msjenniewalker

Спешните служби евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън, след като две носещи колони в сградата са започнали да се деформират, предизвиквайки опасения за възможно срутване.

Сигналът е подаден малко преди 8:00 часа сутринта (15:00 часа българско време) във вторник, след като от 38-етажната сграда на адрес 235 East 42nd Street, близо до „Гранд Сентръл" и централата на ООН, са започнали да падат тухли. При проверката пожарникарите са установили, че две вътрешни колони на 21-вия и 22-рия етаж са се огънали, което е довело до провисване на конструкцията между 21-вия и 26-ия етаж, съобщава mercurynews. 

Спешните служби евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън КАДЪР: X/@surajit_ghosh2
Спешните служби евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън КАДЪР: X/@surajit_ghosh2

Сградата, която в миналото е била централа на фармацевтичната компания „Пфайзер", в момента се преустройва от офисна в жилищна сграда.

Като предпазна мярка пожарникарите са евакуирали работниците на строителния обект, както и хората от няколко близки сгради – хотели, търговски обекти и жилищни блокове. Полицията е затворила улиците в района, докато спасителните екипи извършват проверка.

Спешните служби евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън КАДЪР: X/@surajit_ghosh2
Спешните служби евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън КАДЪР: X/@surajit_ghosh2

В операцията участват около 130 пожарникари и служители на спешната помощ от 40 екипа. Засега няма данни за пострадали.

Инспектори от Департамента по строителство на Ню Йорк извършват оценка на състоянието на сградата, за да установят причините за деформацията и дали конструкцията е безопасна. 

Спешните служби в САЩ евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън КАДЪР: X/@msjenniewalker
Спешните служби евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън КАДЪР: X/@surajit_ghosh2
Спешните служби евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън КАДЪР: X/@surajit_ghosh2

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026