Евакуираха район в Манхатън заради опасност от срутване на небостъргач (Видео, снимки)

Спешните служби евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън, след като две носещи колони в сградата са започнали да се деформират, предизвиквайки опасения за възможно срутване.

Сигналът е подаден малко преди 8:00 часа сутринта (15:00 часа българско време) във вторник, след като от 38-етажната сграда на адрес 235 East 42nd Street, близо до „Гранд Сентръл" и централата на ООН, са започнали да падат тухли. При проверката пожарникарите са установили, че две вътрешни колони на 21-вия и 22-рия етаж са се огънали, което е довело до провисване на конструкцията между 21-вия и 26-ия етаж, съобщава mercurynews. Спешните служби евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън КАДЪР: X/@surajit_ghosh2

Сградата, която в миналото е била централа на фармацевтичната компания „Пфайзер", в момента се преустройва от офисна в жилищна сграда.

Като предпазна мярка пожарникарите са евакуирали работниците на строителния обект, както и хората от няколко близки сгради – хотели, търговски обекти и жилищни блокове. Полицията е затворила улиците в района, докато спасителните екипи извършват проверка. Спешните служби евакуираха строителни работници и част от района около небостъргач в центъра на Манхатън КАДЪР: X/@surajit_ghosh2

В операцията участват около 130 пожарникари и служители на спешната помощ от 40 екипа. Засега няма данни за пострадали.

Tons of police and fire department this building that is collapsing internally at 20/21st floors 42nd and 2nd #manhattan #nyc #scary pic.twitter.com/aGwSok43Dc — Jennie Walker (@msjenniewalker) July 7, 2026

Инспектори от Департамента по строителство на Ню Йорк извършват оценка на състоянието на сградата, за да установят причините за деформацията и дали конструкцията е безопасна.