Европа ще произвежда ракети, разработени от САЩ, на своя територия (Обзор)

Тръмп разочарован от съюзниците от НАТО: Наливаме трилиони, а те не са до нас

“За да останем трансатлантически, трябва да станем по-европейски” - думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте преди двудневната среща на върха на алианса в Анкара в общи линии очертаха рамката на поредица от сделки, които се очакваше да бъдат подписани в турската столица във вторник.

На срещата България бе представена от премиера Румен Радев, който пристигна в Анкара заедно със съпругата си Десислава Радева. Част от българската делегация са и министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов.

Премиерът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева в Анкара СНИМКА: РОЙТЕРС Споразуменията, които се очакваше да бъдат подписани, са част от Форума на отбранителната промишленост на НАТО. Те целят да преместят част от производството и поддръжката на оръжейни системи, разработени в САЩ, към Европа, сочи получен от “Политико” документ. Сделките трябва едновременно да стимулират американския бизнес и да осигурят по-голям достъп на Европа до ключови оръжейни системи.

Пакетът от споразумения включва

европейско производство на ракети за ПВО,

малък обсег FIM-92 “Стингър”, както и да се проучи възможността за разширяване на производството на ракети AIM-120C-8 AMRAAM на Raytheon (RTX) в Европа.

Държавите участнички са различни за всеки проект. Германия и Нидерландия например ще си сътрудничат с Комитета за партньорство за подкрепа на НАТО и САЩ за “Стингър” на RTX. Макар че Вашингтон ще разреши ракетите да се правят в Европа, оттам си запазват правото върху чуждестранните военни продажби. С други думи, САЩ контролират крайните продажби.

В AMRAAM участват Белгия, Канада, Финландия, Германия, Нидерландия и Норвегия, като все още се очаква да се присъедини още една държава. Пояснява се, че засега не става дума за производство, сделката е на ниво проучване за възможностите за такова.

Германия, Нидерландия, Полша, Швеция и САЩ подписват още една декларация - за намерение за

създаване на европейски център за техническо обслужване

на PAC-3, използвани в ПВО системите “Пейтриът”, заедно с “Локхийд Мартин”.

В същото време “Локхийд Мартин” и германският военен гигант “Райнметал” подписаха във вторник меморандум за разбирателство за съвместно производство на ракети ATACMS в Германия - ход, който би отбелязал първото производство на балистичната ракета с малък обсег извън САЩ. ATACMS изиграха ключова роля във войната в Украйна, а от Анкара президентът Володимир Зеленски отбеляза, че страната му вече има едни от най-модерните бойни възможности в Европа и именно затова трябва да е членка на НАТО.

Докато Зеленски обясняваше за напредъка на Киев във войната, Тръмп отбеляза, че украинецът и руският президент Владимир Путин искат да уредят нещата. “Мисля, че и двамата искат да сключат сделка. Жалко е, че отне толкова време”, отбеляза той.

Тръмп не скри разочарованието си от това, че страните от НАТО, поне според него, не са подкрепили САЩ в хода на войната срещу Иран. “Аз дори не исках тяхната помощ, тъй като те заявиха, че няма да се включат, а ние сме инвестирали трилиони долари в НАТО, за да защитим европейските и другите държави”. И персонално порица няколко страни: “Италия, Германия и Франция ни отхвърлиха, защо харчим милиарди, а те не са до нас? Ние винаги сме били до тях”.

Тръмп не пропусна и да включи някое друго ласкателство към домакина на срещата на върха: “Вероятно нямаше да присъствам, ако срещата не се провеждаше в Турция, където моят приятел (президентът Реджеп Ердоган) се оказа много силен лидер.” В същото време Тръмп обяви, че

отменя санкциите срещу Турция

по CAATSA и ще разгледа възможността южната ни съседка да участва в програмата за изтребителите F-35.

Мили думи за Тръмп пък дойдоха от Рюте, който подкрепи усилията на американеца за увеличаване на разходите за отбрана на страните от алианса. Рюте недвусмислено заяви, че Тръмп “беше прав” както за разходите, така и за усилията за модернизиране на армиите, а дори и за войната в Иран. “Просто харесвам Тръмп, а това, което прави за НАТО, е чудесно”, призна нидерландецът.

