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Шефът на украинската Рада в Белград: Сърбите са са...

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Шефът на украинската Рада в Белград: Сърбите са самостоятелен народ, а не малоруси

Теодора Енчева, БТА

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Руслан Стефанчук КАДЪР: Екс/@r_stefanchuk

Председателят на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук заяви днес в Белград, че „сърбите не са малоруси" (исторически термин, използван в съвремието с пренебрежителен нюанс-бел.ред.), а самостоятелен народ, който принадлежи на европейското семейство, предават местните медии.

„Съветският съюз и Русия сееха и продължават да сеят враждебност между държавите и това се измерва в огромно човешко страдание. Ето защо днес в Белград искам ясно да кажа - сърбите не са малоруси, украинците не са малоруси, молдовците и грузинците никога не са били и няма да бъдат малоруси", каза Стефанчук на конференция на председателите на парламентите на страните кандидатки за ЕС, която се провежда в сръбската столица.

"Един ден всички ние със сигурност ще станем членове на Европейския съюз ", каза още председателят на украинския парламент.

Стефанчук благодари на председателите на парламента за подкрепата им към Украйна в борбата ѝ за свобода и независимост и поиска политическа, военна и хуманитарна подкрепа.

Думите му идват в момент, когато Сърбия продава оръжие на Украйна, но поддържа и отношения на високо ниво с Русия, отказвайки да съгласува външната си политика с политиката на ЕС, отбелязват медиите.

Руслан Стефанчук КАДЪР: Екс/@r_stefanchuk

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