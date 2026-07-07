Най-големият нефтен завод в Русия спря да работи след украинска атака

Най-големият нефтопреработвателен завод в Русия – рафинерията в град Омск, е прекъснал работа след украинска атака с дронове, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници от индустриалните среди.

Ударът по предприятието, извършен вчера, е сред най-далечните украински атаки на руска територия от началото на войната през 2022 г. Рафинерията се намира дълбоко във вътрешността на страната – в Сибир.

Спирането на дейността на завода, който е най-големият нефтопреработвателен комплекс в Русия, може да задълбочи недостига на горива в страната. Наместникът на руския президент Владимир Путин за Сибирския федерален окръг Анатолий Серишев потвърди, че съоръженията са били повредени при атаката, но уточни, че няма пострадали служители.

„В момента се извършва оценка на щетите, а компетентните служби са започнали възстановителни дейности", заяви Серишев, без да даде подробности за мащаба на пораженията и влиянието им върху производството.

Според източници на агенцията при атаката е пламнала инсталацията за първична дестилация на суров нефт БПД-10/CDU-10. Тя осигурява около 38% от производствения капацитет на рафинерията – приблизително 24 580 кубични метра преработка на ден.

Днес Омската рафинерия е преустановила продажбите на бензин и дизелово гориво на Санктпетербургската международна стокова борса. По информация на агенцията е спрян и друг ключов блок за първична дестилация – БПД-11, който представлява около 37% от капацитета на завода и може да обработва до 24 000 кубични метра суров нефт дневно.

Предприятието разполага и с два резервни агрегата за първична преработка – БПД-7 и БПД-8, всеки с капацитет от по 10 000 кубични метра на ден, които теоретично могат да бъдат активирани.

Междувременно украинската армия съобщи, че през последните два дни е нанесла удари с дронове по 12 танкера от руския т.нар. „сенчест флот", използван за доставки на гориво към Крим. Киев засилва операциите си срещу маршрутите за снабдяване на анексирания от Русия през 2014 г. полуостров, пише БТА.

Украинското звено за операции с безпилотни апарати заяви, че осем танкера, всеки от които е под международни санкции и има товароподемност около 7000 тона, са били поразени в Азовско море. По-късно са били атакувани още два кораба от същия тип. Ден по-рано други два танкера също са били ударени в района.

От Москва междувременно съобщиха за жертви и ранени след украински атаки в контролирани от Русия части от украинските области.

Назначеният от Москва ръководител на Луганската народна република Леонид Пасечник заяви, че 35-годишен мъж е загинал, а неговият 62-годишен баща е бил ранен при удар с дрон по автомобил в Новоайдарски окръг. При отделна атака срещу автомобил в Старобелски окръг е пострадал 43-годишен шофьор.

В Мелитопол, в контролираната от Русия част на Запорожка област, един човек е загинал, а четирима са били ранени при удар с безпилотен летателен апарат по търговска база, съобщи назначеният от Москва губернатор Евгений Балицки. По думите му загиналият е мъж, роден през 1987 г.

Още петима мирни жители са били ранени при украинско нападение с дрон в руската Белгородска област, съобщи местният оперативен щаб в приложението „Макс", цитиран от ТАСС.

Преди няколко дни Украйна извади от строя последната московска рафинерия, което задълбочи кризата с горива в руската столица. Опашките пред бензиностанциите са огромни, горивото не стига, а хората дори стигат до бой помежду си.

Украйна нанесе удар по рафинерията „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) в град Кстово, Нижегородска област, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Това е една от четирите рафинерии, които снабдяват с горива московския регион. След атаката тя преустанови преработката на петрол, както и още две други рафинерии.

Според украинската армия след удара в НОРСИ е избухнал пожар. По предварителна информация е повредена инсталацията за първична преработка на петрол АВТ-6, но мащабът на щетите все още не е известен. Ударът по рафинерията в Кстово беше потвърден и от OSINT анализ на канала Astra, базиран на снимка, публикувана от очевидец.

Рафинерията в Кстово има капацитет да преработва около 15 милиона тона петрол годишно и да произвежда приблизително: 5 милиона тона бензин; над 5 милиона тона дизелово гориво; 2 милиона тона мазут; около 500 хил. тона битум.

Тя е сред десетте най-големи нефтопреработвателни завода в Русия. По думите на експерта от Евразийския център на „Карнеги" Сергей Вакуленко, именно тази рафинерия, заедно с тези в Рязан и Ярославъл, доставя бензин за московския регион по магистралния продуктопровод. И трите вече са били атакувани.

След предишния удар преди седмица НОРСИ вече беше спряла преработката. Тогава обаче не цялото оборудване беше изведено от строя. Повреденият блок осигуряваше около 25% от производствения капацитет на завода.

Рязанската рафинерия, която също доставя горива за Москва по тръбопровод, беше атакувана за последно на 15 май. След удара тя преустанови работа. Данни за възобновяване на производството няма. Ярославската рафинерия продължава да работи, но също е обект на постоянни атаки.

Друг ключов доставчик за столичния регион е Московската нефтопреработвателна рафинерия (МНПЗ) в квартал Капотня. Тя осигурява около 35–40% от нуждите на Москва и Московска област от горива. По данни на Ройтерс заводът е преустановил преработката след две атаки през юни и вероятно няма да възобнови работа до края на годината.

Един от възможните източници за снабдяване на московския регион са беларуските рафинерии, смята ръководителят на Центъра за анализ на суровинните пазари към Института по енергетика и финанси Максим Шевиренков. Александър Лукашенко вече публично предложи помощ на губернатора на Московска област Андрей Воробьов. Недостатъкът е, че беларуските горива са по-скъпи от руските, отбелязва Шевиренков.

Недостигът на бензин в московския регион започна да се усеща още в средата на юни, когато на част от бензиностанциите бяха въведени ограничения за зареждане и се образуваха опашки, а на други цените започнаха да се повишават. До края на месеца някои шофьори в Москва вече чакаха до един час, за да заредят гориво. В регионите се чака много по-дълго. Заедно с това руснаци, които живеят близо до границата с Беларус, се отправят към съседната държава за горива, но и там вече са се образували опашки по няколко километра.

Русия вече е принудена да внася гориво от Индия, за да покрие най-належащите нужди.Най-малко 60 000 метрични тона бензин са вече изпратени. Натоварени са два танкера с пратки от по 30 000 и 40 000 тона