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Британска двойка гладува от близо два месеца в ирански затвор

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Британска двойка гладува от близо два месеца в ирански затвор СНИМКА: Пиксабей

Британска двойка, задържана в ирански затвор, е обявила гладна стачка от близо два месеца, предаде ДПА. 

На двамата все още се отказва контакт с близките им, съобщи днес неправителствената организация "Активисти за правата на човека в Иран" (Human Rights Activists in Iran), позовавайки се на източник, запознат със ситуацията. 

Твърди се, че и двамата са отслабнали с около 15 килограма от началото на гладната си стачка, пише БТА. 

Докладът на "Активисти за правата на човека в Иран" сочи, че условията в затвора, в който са задържани, са се влошили, след като са дали интервю за британската телевизия Би Би Си. 

Двойката е в гладна стачка от почти два месеца, като е започнала протеста си през май. По това време на британските граждани е било забранено да се свързват по телефона със семействата си. 

Близките им са "силно обезпокоени" след съобщенията, че на двойката се отказва медицинска помощ. 

През февруари стана ясно, че двойката е била осъдена на 10 години затвор. Те бяха арестувани миналата година по подозрение в шпионаж, докато пътуваха с мотоциклет през провинция Керман. 

Съд в Иран обвини двамата в сътрудничество с организации, за които се твърди, че имат връзки със западни разузнавателни служби. 

 

Британска двойка гладува от близо два месеца в ирански затвор СНИМКА: Пиксабей

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