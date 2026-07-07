Британска двойка гладува от близо два месеца в ирански затвор

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Британска двойка, задържана в ирански затвор, е обявила гладна стачка от близо два месеца, предаде ДПА.

На двамата все още се отказва контакт с близките им, съобщи днес неправителствената организация "Активисти за правата на човека в Иран" (Human Rights Activists in Iran), позовавайки се на източник, запознат със ситуацията.

Твърди се, че и двамата са отслабнали с около 15 килограма от началото на гладната си стачка, пише БТА.

Докладът на "Активисти за правата на човека в Иран" сочи, че условията в затвора, в който са задържани, са се влошили, след като са дали интервю за британската телевизия Би Би Си.

Двойката е в гладна стачка от почти два месеца, като е започнала протеста си през май. По това време на британските граждани е било забранено да се свързват по телефона със семействата си.

Близките им са "силно обезпокоени" след съобщенията, че на двойката се отказва медицинска помощ.

През февруари стана ясно, че двойката е била осъдена на 10 години затвор. Те бяха арестувани миналата година по подозрение в шпионаж, докато пътуваха с мотоциклет през провинция Керман.

Съд в Иран обвини двамата в сътрудничество с организации, за които се твърди, че имат връзки със западни разузнавателни служби.