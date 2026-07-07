Нетаняху: Продажбата на F-35 на Турция заплашва баланса на силите в Близкия изток

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Продажбата на американски изтребители Ф-35 на Турция би "разрушила" баланса на силите в Близкия изток, заяви израелският министър-председател Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

"Това би разрушило баланса на силите в Близкия изток, защото Турция, според мен, има агресивни амбиции", каза Нетаняху в интервю за Си Ен Ен.

"Когато ѝ предоставите такава военна мощ, това неизбежно ще доведе до агресия", добави той, цитиран от БТА.

Изказването на Нетаняху идва след като президентът на САЩДоналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще отмени санкциите срещу Турция, наложени по закона CAATSA, и ще разгледа възможността страната да бъде възстановена като участник в програмата за изтребителите F-35.

Това стана по време на съвместна пресконференция с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Президентския комплекс в Анкара преди двустранната им среща в рамките на срещата на върха на НАТО.

„Вярвам, че тази среща на лидерите ще доведе до благоприятно решение по въпроса с F-35", заяви турският президент. Той добави, че Тръмп по-рано е обещал доставката на пет изтребителя F-35 и винаги е спазвал думата си. Турският президент добави, че въпросът с F-35 не е нов за Турция и се обсъжда със Съединените щати от години, пише turkiyetoday.

„Ще вземем решение по въпроса с F-35. Отношенията ни в момента са много добри", заяви Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос за програмата, като определи Анкара като „много по-лоялна от други държави".

По отношение на санкциите, наложени съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA), Тръмп беше също толкова категоричен: „Времето дойде. Ще го направим." Той добави, че администрацията му работи с държавния секретар Марко Рубио и други висши представители за премахването на санкциите.

Американският президент също омаловажи опасенията около закупуването от Турция на произведената в Русия система за противовъздушна отбрана С-400, като даде знак, че този въпрос няма да бъде пречка за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната.

Тръмп изрази подкрепа и за продължаването на американската помощ за турската военна авиация, като заяви, че Вашингтон има задължение да осигурява поддръжка и модернизация на двигателите за самолетите, доставени на Анкара.

„Когато купите самолет от нас... ако двигателят се нуждае от ремонт или модернизация, смятам, че имаме задължение да го направим", каза той.

Ердоган изрази увереност, че Тръмп ще потвърди и „добрата новина" относно американската подкрепа за двигателите на турския изтребител от ново поколение KAAN.

По-рано през деня Ердоган лично посрещна Тръмп на летище „Есенбога", след което го приветства с официална церемония в Президентския комплекс.

След пресконференцията двамата лидери проведоха двустранни разговори заедно със своите делегации в рамките на двудневната среща на върха на НАТО в Анкара. На форума лидерите на Алианса обсъждат увеличаването на разходите за отбрана, продължаващата подкрепа за Украйна и укрепването на отбранителната индустрия на НАТО.

Турция беше партньор в многонационалната програма F-35 и планираше да закупи 100 изтребителя F-35A, като същевременно турската отбранителна индустрия произвеждаше стотици компоненти за самолета.

През 2019 г. Съединените щати изключиха Турция от програмата, след като Анкара получи руските системи за противовъздушна отбрана С-400. Вашингтон аргументира решението си с опасения, че експлоатацията на С-400 заедно с F-35 може да компрометира чувствителните технологии на стелт изтребителя.

Турция отхвърли тези твърдения, като настоя, че двете системи не представляват риск за сигурността, и неколкократно предложи създаването на съвместна техническа работна група, която да разгледа американските опасения.

През декември 2020 г. Вашингтон наложи санкции на турската Дирекция за отбранителна индустрия (SSB) по силата на закона CAATSA. Мерките включваха ограничения върху издаването на експортни лицензи и замразяване на активите на високопоставени представители на отбранителния сектор, което допълнително влоши отношенията между двамата съюзници в НАТО.

Оттогава Анкара настоява както за премахване на санкциите по CAATSA, така и за връщането си в програмата F-35, като твърди, че изключването и е било неоправдано и противоречи на интересите на колективната отбрана на Алианса.

Последните изявления на Тръмп представляват най-категоричния досега сигнал, че Вашингтон може да преразгледа и двете решения.