Извадиха нови кадри с предполагаемия убиец на Чарли Кърк

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Прокурорите по делото за убийството на консервативният активист Чарли Кърк разпространиха нови кадри от охранителни камери, за които твърдят, че показват как обвиненият тича по покрив непосредствено след фаталната стрелба миналата година.

Видеото беше представено във втория ден от предварителното съдебно изслушване срещу обвиняемия Тайлър Робинсън в съд в щата Юта. На кадрите се вижда и как заподозреният скача от покрива, държейки неизвестен предмет, пише Би Би Си.

23-годишният Робинсън е обвинен, че на 10 септември 2025 г. е застрелял смъртоносно Чарли Кърк, докато консервативният активист е изнасял реч пред публика в кампуса на Университета „Юта Вали".

Предварителното изслушване, което се очаква да продължи през цялата седмица, ще определи дали има достатъчно доказателства Робинсън да бъде изправен пред съд.

Робинсън е изправен пред множество обвинения, включително за убийство при утежняващи вината обстоятелства във връзка със стрелбата. Той все още не е заявил дали се признава за виновен, а адвокатите му оспорват голяма част от видеодоказателствата.

Прокуратурата настоява за налагане на смъртно наказание.

Вдовицата на Кърк – Ерика Кърк, която в понеделник за първи път се изправи лице в лице в съдебната зала с предполагаемия убиец на съпруга си, присъства и на заседанието във вторник.

Водещият разследващ по случая Дейвид Хъл от Бюрото за разследване на щата Юта представи пред съда записите от камерите за видеонаблюдение.

По думите му, кадрите показват, че мъжът, за когото се смята, че е Робинсън, е бил заснет два пъти в паркинг в деня на убийството.

По-рано същата сутрин той бил облечен с бордо тениска и сиви или маслиненозелени къси панталони. Малко преди убийството същият мъж се появил отново, но вече с различни дрехи и видимо накуцвал, заяви разследващият.

След това записите показват как заподозреният се отправя към сградата „Лузи" в кампуса и преминава през парапет, за да се качи на покрива.

Минути след като прозвучава изстрелът, същият мъж е заснет да тича по покрива, след което слиза, държейки неизвестен предмет, и напуска територията на университета, свидетелства Хъл.

Той допълни, че в ранните часове на 11 септември – докато продължавало издирването на убиеца на Кърк – полицейски служител в района на кампуса е спрял Робинсън и е записал регистрационния номер на автомобила му.

Защитата на Робинсън, водена от адвокат Кати Нестър, настоява голяма част от доказателствата да бъдат изключени, както и прокуратурата да бъде лишена от възможността да иска смъртно наказание.

Адвокатите му безуспешно се опитаха и да забранят присъствието на камери в съдебната зала. Заседанията се излъчват на живо и са планирани да продължат до петък.

В понеделник част от видеоматериалите бяха показани единствено на съдията и адвокатите. Сред тях имаше и кадри, показващи самото убийство на Кърк.

Защитата многократно възрази срещу представянето на видеозаписите и част от свидетелските показания с аргументи, включително че представляват недопустими косвени доказателства. Адвокатите твърдят още, че видеоматериалите са били редактирани и подчертават, че хората, заснели оригиналните кадри, не са били разпитани в съда.

Съдия Граф няма да се произнася по въпроса за вината или невинността на Робинсън, а единствено ще прецени дали прокуратурата е представила достатъчно убедителни доказателства, за да бъде делото насрочено за съдебен процес.

Чарли Кърк беше застрелян смъртоносно в шията на 1о септември миналата година. Инцидентът стана по време на публична лекция в кампуса на Университета „Юта Вали".

Видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, показаха фигура, легнала неподвижно на покрива на сграда срещу мястото на събитието. Секунди след изстрела, който повали 31-годишния Кърк, мъжът се изправя и побягва.

Кърк, женен и баща на две деца, беше улучен с един куршум, докато отговаряше на въпрос от публиката, свързан с масовите стрелби в страната. Веднага след изстрела настъпва паника, хората започват да крещят и да бягат, а свидетели разказват за сцена на масово объркване и ужас.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Чарли Кърк „мъченик за истината и свободата". „Чарли беше най-доброто от Америка и този, който го нападна, нападна цялата ни страна", заяви Тръмп, коментирайки смъртта на Кърк.