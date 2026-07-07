Шестима са ранени при руска атака в Одеса

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Шестима души бяха ранени при руска ракетна атака срещу Одеса тази вечер. Един от тях е в тежко състояние. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

По негова информация на всички ранени се оказва необходимата медицинска помощ.

"За пореден път, цинично пренебрегвайки нормите на международното хуманитарно право, руската армия нанесе удар по цивилното население на Одеса и региона, използвайки балистична ракета с касетъчна бойна глава. В резултат на нападението, на територията на производствено предприятие е възникнал пожар, обхванал сграда и автомобили", посочи Кипер, цитиран от БТА.

Последиците от атаката в момента се отстраняват.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.

По-рано украински безпилотни летателни апарати нанесоха удари по осем танкера от т. нар. руски сенчест флот, които през тази нощ са доставяли гориво на Кримския полуостров.

Киев отбеляза, че атаките са част от засилващите се усилия за изолиране на анексирания от Русия полуостров.

В изявление, публикувано в "Телеграм", Силите за безпилотни системи на Украйна съобщиха, че са нанесли удари по корабите (всеки от които е обект на международни санкции и е с товароподемност от около 7000 тона) в Азовско море.

Това става само ден след като същите сили заявиха, че са нанесли удари срещу два танкера от "сенчестия флот" отново в този район.

През последните седмици Украйна засили атаките срещу логистичната и енергийната инфраструктура в Крим, което доведе до недостиг на гориво и обявяване на извънредно положение на полуострова, който е от решаващо значение за продължаващата вече повече от четири години война на Русия срещу Украйна.

"Ударите по военноморската логистика на врага затрудняват доставките на гориво и муниции, необходими за поддържане на дейността на руските войски, предимно във временно окупираната територия на Крим", заявиха Силите за безпилотни системи на Украйна.