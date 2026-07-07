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Останките на аятолах Али Хаменей пристигнаха в свещения град Наджаф

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Останките на аятолах Али Хаменей пристигнаха в свещения град Наджаф СНИМКА: Ройтерс

Ковчегът с тленните останки на убития върховен лидер на Иран – аятолах Али Хаменей, пристигна в свещения за мюсюлманите шиити град Наджаф в Ирак, където иракският министър-председател Али аз Зайди и високопоставени иракски представители го приеха преди погребалните церемонии и процесии с масово обществено участие, предаде Ройтерс, като се позова на иракската държавна телевизия.

В церемониалното посрещане на тленните останки на Хаменей на международното летище в Наджаф участваха иракски политически фигури и религиозни шиитски лидери. Предвижда се утре ковчегът да бъде пренесен през града в рамките на публични погребални церемонии, на които се очаква да се стекат много хора.

Иракският министър-председател Али аз Зайди и високопоставени иракски представители го приеха останките на Али Хаменей СНИМКА: Ройтерс
Иракският министър-председател Али аз Зайди и високопоставени иракски представители го приеха останките на Али Хаменей СНИМКА: Ройтерс

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан пристигна в Наджаф, за да участва в церемонията заедно с иракските политици и религиозни лидери, пише БТА. 

Днес хиляди иранци излязоха по улиците на свещения град Кум, южно от столицата Техеран, в четвъртия ден от погребалните церемонии на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Държавната телевизия разпространи кадри, на които се виждат препълнените с хора улици на града, чието население наброява 1,5 милиона жители.

По време на молитвата, водена от 93-годишния аятолах Абдола Джавади-Амоли, влиятелна фигура в консервативния шиитски ислям, многобройно множество от хора скандираше: "Смърт на Америка!". Този призив често може да бъде чут по време на демонстрации в подкрепа на Ислямската република.

Други кадри показаха поклонници, някои от които носещи тюрбани, които се събират около ковчезите на аятолах Хаменей и на близките му, сред които и този на 14-месечната му внучка, съобщиха властите.

Ден по-рано в столицата Техеран, третият ден от обявения национален траур се превърна в демонстрация на сила и единство, шест месеца след огромните и кървави протести срещу управляващия режим и поскъпването на живота.

Милиони иранци тогава поеха по улиците, за да отдадат последна почит на Хаменей, който вече е смятан за мъченик. Погребалната церемония напомняше на тази на неговия предшественик, основателя на Ислямската република аятолах Рухола Хомейни, която се състоя през 1989 г.

Останките на аятолах Али Хаменей пристигнаха в свещения град Наджаф СНИМКА: Ройтерс
Иракският министър-председател Али аз Зайди и високопоставени иракски представители го приеха останките на Али Хаменей СНИМКА: Ройтерс

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