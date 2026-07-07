Издирват товарен самолет, изчезнал по пътя между Арабските емирства и Пакистан

Властите започнаха издирвателна операция за товарния самолет Boeing 737 на K2 Airways Cargo с регистрация AP-BOI, след като той не кацна по разписание в Карачи. Полет KTA1732 е изпълнявал маршрут от Шарджа - едно от Обединените арабски емирства, до най-големия град в Пакистан Карачи, когато е изгубена връзката с машината.

Предварителните данни от системата ADS-B показват загуба на височина, последвана от набиране на височина, а след това – второ, внезапно и рязко снижение. Последният получен сигнал от самолета е в 16:21 UTC, когато той се е намирал на височина 1100 фута над средното морско равнище (AMSL) и е отчитал вертикална скорост на снижение от 22 400 фута в минута, съобщава flightradar.

Малко след излитането самолетът, както и други въздухоплавателни средства в района, е бил засегнат от смущения в GNSS (глобалните навигационни сателитни системи). Това е довело до влошаване на качеството на данните в района на Шарджа и преминаване към проследяване чрез MLAT (мултилатерация) от Flightradar24. След като самолетът е напуснал зоната със смущения, Flightradar24 отново е започнал да получава ADS-B данни.

Самолетът AP-BOI е Boeing 737-4M0(BDSF), който влиза в експлоатация в K2 Airways през 2024 г. Първоначално е използван като пътнически самолет от Aeroflot през 1999 г., а през 2004 г. преминава в Garuda Indonesia. През 2012 г. машината е преоборудвана в товарен самолет и впоследствие е експлоатирана от TNT Airways и ASL Airlines.