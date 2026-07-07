Тръмп: Гренландия с нищо не е полезна на Дания

Американският президент Доналд Тръмп отново заяви, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания, предаде Ройтерс. „Гренландия с нищо не е полезна на Дания, а Дания не харчи достатъчно, за да помогне истински на Гренландия. За САЩ обаче тя е изключително важна и е заобиколена от китайски и руски кораби. Няма да позволим това. Ако не се съгласят, няма да сме длъжни да харчим всички тези пари, за да ги защитаваме от Русия. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа", каза Тръмп

Изказването му беше направено по време на среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара, която започна тази вечер с официален прием.

Тръмп повтори позицията си, че Вашингтон трябва да придобие или да контролира Гренландия – полуавтономна територия на Дания. Тези негови твърдения вече предизвикаха напрежение между САЩ и Дания, които са сред страните основателки на НАТО, както и безпокойство в Европа. Впоследствие темата остана предмет основно на дипломатически разговори.

„Гренландия трябва да бъде контролирана от САЩ, а не от Дания", заяви Тръмп пред журналисти. По думите му именно спорът около острова е навредил на отношенията между него и НАТО.

Датският премиер Мете Фредериксен, която също участва в срещата на върха в Анкара, реагира задочно на думите на Тръмп. Тя подчерта, че позицията му по въпроса е добре известна, но също толкова ясно е, че Гренландия не се продава и няма да бъде прехвърлена на Съединените щати. Фредериксен беше категорична, че няма намерение да обсъжда темата по време на форума.

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че европейските съюзници и Канада са сключили оръжейни сделки на обща стойност най-малко 50 милиарда долара.

През юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че разговорите между Вашингтон, Дания и Гренландия продължават всеки месец.

На този фон Дания обяви планове да закупи от САЩ два самолета за морско патрулиране и борба с подводници Boeing P-8A Poseidon, за да засили наблюдението над Арктика и северната част на Атлантическия океан, отбелязва ДПА.

Според датското Министерство на отбраната самолетите, които са разработени на базата на пътническия Boeing 737-800, са особено подходящи за наблюдение на обширни морски райони и за откриване на вражески подводници.

Министерството подчерта, че новите самолети ще имат ключова роля за отбраната на Гренландия. „С новите самолети за морско патрулиране способностите на Дания да защитава своя суверенитет и да осъществява наблюдение на региона ще се повишат значително", заяви министърът на отбраната Йепе Брус, цитиран от БТА.

„Освен това с придобиването им изпращаме ясен сигнал, че приемаме сериозно общата си отговорност в рамките на НАТО", добави той.

Преди да бъде взето решението за покупката, Дания разглеждаше и варианти за наемане на подобни самолети от Норвегия или за закупуване на шведски машини със същото предназначение.