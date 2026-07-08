САЩ: Нанесохме поредица удари срещу цели в Иран

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Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде Асошиейтед Прес. Това е поредната размяна на удари между двете страни, която застрашава временното споразумение за прекратяване на военните действия между тях, отбелязва агенцията.

Очаква се ударите да засегнат различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители.

Възобновените атаки със сигурност ще затруднят още повече преговорите, целящи пълното отваряне на протока, прекратяване на спорната ядрена програма на Техеран и постигане на трайно прекратяване на войната, започнала на 28 февруари, посочва АП.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че американските сили са нанесли ударите, „за да наложат тежки последствия за вземането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут".

Американски официален представител заяви, че военните са насочили ударите си срещу ирански системи за противовъздушна отбрана, системи за брегово наблюдение, ракети „земя-въздух", както и срещу площадки за изстрелване на противокорабни крилати ракети и дронове. Ирански пристанищни съоръжения също са сред целите, добави той.

Друг американски официален представител заяви, че ударите вероятно ще продължат няколко часа, пише БТА.

Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в град Кешм и в Бандар Абас.

Подобна серия от ирански атаки срещу кораби и ответни удари от страна на САЩ имаше и в края на миналия месец, но новите удари се отличават с това, че се случват, докато президентът Доналд Тръмп е в Турция за срещата на върха на НАТО, отбелязва АП.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че американската атака срещу Иран нарушава първата и втората точка от Меморандума за взаимно разбирателство от Исламабад, съобщи иранската агенция Фарс.

„Атаката на САЩ срещу Иран представлява грубо нарушение на точки 1 и 2 от меморандума за взаимно разбирателство, сключен в Исламабад", цитира агенцията думите на Гарибабади. Заместник-министърът на външните работи добави, че през последните три седмици САЩ многократно са нарушавали условията на меморандума.

Във вторник САЩ отмениха общия лиценз, който позволяваше продажбата на ирански петрол. Решението на Вашингтон доведе до рязко поскъпване на петрола, като цените се увеличиха с над 5%.

През последните дни три танкера съобщиха, че са били ударени от неизвестни снаряди в района на Ормузкия проток.

Американски официален представител заяви, че според предварителната информация Иран е обстрелял трите търговски кораба.

Ормузкият проток има ключово значение за световните енергийни пазари. През него ежедневно преминава около една пета от световния петрол, както и значителни количества втечнен природен газ. Всяко продължително нарушаване на трафика през маршрута може да доведе до ново покачване на цените на енергията и допълнителен натиск върху потребителите и правителствата.

За Иран износът на петрол остава жизненоважен източник на приходи. Продажбите осигуряват милиарди долари в твърда валута, които подпомагат държавните разходи и икономиката на страната, отслабена от години на американски санкции.

Въпреки ограниченията Техеран успя да увеличи износа си през последните години, основно благодарение на продажбите към Китай. По този начин петролът се превърна в един от най-важните източници на средства за иранската икономика.