Катар и Саудитска Арабия обвиниха Иран за атаките срещу танкери в Ормузкия проток

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Катар привика заместник-посланика на Иран заради атаката срещу катарски танкер за втечнен природен газ в Ормузкия проток. Страната обвини Техеран, че застрашава международното корабоплаване и световните енергийни доставки, предаде ДПА.

Според катарската държавна информационна агенция на иранския посланик Мохсен Ганеи е била връчена протестна нота.

Министерството на външните работи на Катар заяви, че Иран носи „пълна отговорност“ за нападението срещу танкера за втечнен природен газ.

Организацията за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) съобщи по-рано, че танкер, преминаващ през Ормузкия проток, е бил поразен от „неидентифициран снаряд“.

Според консултантската фирма за сигурност „ЕОС Риск Груп“ (EOS Risk Group) след атаката на борда на танкера е избухнал пожар и екипажът е напуснал кораба, пише БТА.

Министерството на външните работи на Саудитска Арабия от своя страна заяви, че Иран е нанесъл удар по саудитски танкер, който преминавал през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Министерството осъди атаката и призова Иран да прекрати незабавно всички заплашителни действия.