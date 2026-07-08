Иран обеща разгромяващ отговор след американските удари

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Калибаф обвини САЩ в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство

Ние не се предаваме, каза председателят на иранския парламент

Върховното съвместно военно командване на Иран, Централният щаб „Хатам ал Анбия“, заяви днес, че иранските въоръжени сили ще нанесат „разгромяващ отговор“, след като обвини американските въоръжени сили за нанесените удари в Южен Иран, които по думите му представляват „явна агресия“. Командването предупреди, че Техеран няма да допусне намеса на САЩ в управлението на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

В изявление на командването се казва, че единственият безопасен маршрут за търговски кораби и петролни танкери през протока е маршрутът, определен от Иран.

Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети.

Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.

Към момента няма информация дали са били нанесени щети в някоя от двете страни, посочва АП.

Бахрейн и Кувейт не за първи път стават обект на ирански атаки в рамките на сблъсъците между САЩ и Иран, които разклатиха временното споразумение за прекратяване на войната между двете страни.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф обвини САЩ в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни, като по думите му нарушенията са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъшни удари, нарушенията на иранските „регулиращи мерки" в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан, предаде Ройтерс.

„Ерата на тормоза и изнудването приключи", написа Галибаф в публикация в Екс. „Ние не се предаваме", добави той.

Американските въоръжени сили снощи нанесоха нова вълна от удари срещу Иран и отмениха лиценза, позволяващ на страната да продава петрол, след като три танкера бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток, което заплаши и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня между страните, съобщи БТА.

Във вторник САЩ отмениха общия лиценз, който позволяваше продажбата на ирански петрол. Решението на Вашингтон доведе до рязко поскъпване на петрола, като цените се увеличиха с над 5%.

През последните дни три танкера съобщиха, че са били ударени от неизвестни снаряди в района на Ормузкия проток.

Американски официален представител заяви, че според предварителната информация Иран е обстрелял трите търговски кораба.

В свой доклад Европейският стабилизационен механизъм предупреди, че нов конфликт в Близкия Изток и разпродаване на американски активи са двата най-големи риска за еврозоната, които, ако съвпаднат, биха могли да тласнат валутния съюз в рецесия и да доведат инфлацията до близо 5 процента.