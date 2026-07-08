Тръмп засенчи срещата на НАТО в Анкара с критики за Украйна и Гренландия

Съюзниците на САЩ в НАТО се надяваха, че американският президент Доналд Тръмп ще пристигне в Анкара в настроение за сделки. Вместо това той започна срещата с остри критики и отново остави партньорите си да гадаят доколко Вашингтон остава ангажиран с тяхната отбрана, пише Политико.

Само часове след пристигането си в турската столица републиканецът поднови част от старите си оплаквания към алианса. Той заяви, че случващото се в Украйна не засяга пряко Вашингтон, и повтори тезата си, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ.

В същото време съюзниците обявиха нови оръжейни сделки за милиарди долари и представиха планове за по-високи разходи за отбрана. В президентския комплекс "Бештепе" в Анкара много от участниците все още се надяваха срещата да завърши положително, но не криеха раздразнението си, че атмосферата се е влошила толкова бързо.

"Правим точно това, което американците поискаха от нас, и което трябва да направим за собствената си сигурност", заяви дипломат от НАТО.

По думите му сутринта, посветена на големи нови отбранителни разходи, е била засенчена от оплакванията на Тръмп за Гренландия.

Изненадата сред съюзниците беше още по-голяма, тъй като преди срещата съветниците на американския президент уверяваха, че САЩ търсят конструктивен диалог през двата дни в Анкара.

"Той вече ни отклони от обединяващата положителна цел", коментира сенаторът демократ от Делауеър Крис Кунс. Според него Тръмп често сам подкопава посланията на собствената си администрация.

Страните от НАТО положиха сериозни усилия да запазят срещата максимално кратка и контролирана. Целта беше, както и при предишната среща на върха, Тръмп да си тръгне с положителен тон и без да нанесе трайни щети на алианса.

Сред участниците в срещата на 32-членния пакт обаче се появиха опасения, че лошото настроение на Тръмп може да се пренесе и в сряда. Тогава от него се очаква да изясни намеренията на Вашингтон за евентуално изтегляне на американски войски от Европа, да изрази подкрепа за Украйна на среща с президента Володимир Зеленски и да даде пресконференция преди завръщането си във Вашингтон.

Дори коментарите му да хвърлиха сянка върху форума, подобно поведение вече не изненадва съюзниците, коментира бивш служител на НАТО.

"На този етап всичко това вече е включено в сметките. Всички го очакват", заяви той.

Датският премиер Мете Фредериксен подчерта, че позицията на страната ѝ за Гренландия не се е променила, въпреки че Тръмп продължава да настоява за американски контрол върху стратегическата територия.

"Надявам се, че също толкова добре е известно, че позицията на Кралство Дания е, че това няма да се случи", заяви тя.

После добави, че Копенхаген иска да разшири сътрудничеството си със САЩ в Арктика.

Съюзниците все още се надяват тазгодишната среща да приключи успешно, както миналогодишната. Тогава комбинацията от дипломатичност, ласкателства от страна на Марк Рюте, обещание за разходи за отбрана от 5% и кратка програма помогнаха на Тръмп да обяви форума за успех.

Бивш представител на НАТО припомни, че по време на първия мандат на Тръмп именно втората му среща на върха на алианса беше най-напрегната. Тогава той обвини Германия, че е "пленник" на Русия, поиска разходите за отбрана да се увеличат до 4% и предупреди съюзниците, че САЩ могат да действат сами, ако те не плащат повече. След това Тръмп замина за Хелзинки, където демонстрира близост с руския президент Владимир Путин.

"Дали сега се случва същото? Всички ще се опитат да го загърбят или игнорират, защото приоритетът е да се избегне напрежение и бурята да отмине", коментира бившият служител.

Общата декларация на лидерите е по-дълга от миналогодишната, но остава значително по-кратка от документите, приемани на предишни срещи на върха. Според проект, видян от Политико, тя съдържа само шест точки.

В нея участниците, включително Тръмп, потвърждават ангажимента си към член 5 за колективната отбрана и се съгласяват, че Русия представлява дългосрочна заплаха за НАТО. В текста се посочва още, че Иран никога не трябва да притежава ядрено оръжие.

Някои участници все пак предпочетоха да акцентират върху положителните сигнали. Според бившия служител на НАТО и литовски депутат Гедримас Йеглинскас самото присъствие на Тръмп в Анкара носи важно послание към съюзниците.

"По-голямото послание за сигурност е простият факт, че президентът Тръмп е в Анкара за срещата на лидерите", заяви той.

По думите му има положителна динамика около Украйна, която е получила одобрението на Тръмп, а декларацията на срещата е кратка, ясна и засяга всички важни теми.