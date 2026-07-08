Мицотакис: Гърция остава надежден съюзник в НАТО и подкрепя по-силна европейска отбрана

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Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис участва в срещата на върха на НАТО в Анкара, където подчерта ролята на Гърция като надежден и последователен съюзник в Алианса. В изказването си той акцентира върху стратегическото значение на страната в Източното Средиземноморие и подкрепата ѝ за изграждането на по-силна европейска отбрана.

Основните теми на форума са укрепването на колективната сигурност, увеличаването на разходите за отбрана, развитието на отбранителната индустрия и реакцията на съюзниците срещу нарастващите заплахи за сигурността.

Според гръцкото правителство Атина последователно изпълнява ангажиментите си към НАТО, включително по отношение на военните разходи, дори в периода на икономическата криза. Страната продължава изпълнението на 12-годишна програма за модернизация на въоръжените сили на стойност 25 милиарда евро.

По време на срещата лидерите на държавите членки обсъждат напредъка по поетия ангажимент до 2035 г. разходите за отбрана да достигнат 5% от брутния вътрешен продукт.

По темата за изтребителите F-35 гръцката позиция остава непроменена. От Атина подчертават, че процедурите зависят от действащите ограничения в американското законодателство и от необходимото одобрение на Конгреса на САЩ.

В навечерието на официалните заседания Кириакос Мицотакис и съпругата му бяха посрещнати в президентския дворец в Анкара от турския президент Реджеп Тайип Ердоган и съпругата му. По-късно гръцкият премиер присъства на официалната вечеря, дадена от турския държавен глава в чест на лидерите на страните членки на НАТО.