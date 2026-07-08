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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23186217 www.24chasa.bg

Смартфони на цена до 70 евро за хора с увреждания в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

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СНИМКА: Pixabay

Хората с увреждания в Гърция ще могат да закупуват смартфони на цена до 70 евро по нова програма, насочена към подобряване на цифровата достъпност. Тя е предназначена за граждани с официално призната степен на увреждане от 67%. Проверката на правоимащи ще се извършва чрез националния дигитален регистър на хората с увреждания.

Устройствата ще разполагат с функции като гласов четец на екрана за хора със зрителни увреждания, усилен звук за потребители с нарушен слух, опростен интерфейс, големи бутони, светлинни известия, вибрация и поддръжка на помощни технологии.

Освен смартфони, програмата ще се предлагат и помощни устройства, сред които Bluetooth аксесоари, специализирани слушалки и средства за алтернативна и допълваща комуникация.

От мярката могат да се възползват и български граждани, ако пребивават законно и постоянно в Гърция и имат призната по гръцкото законодателство степен на увреждане от 67% или повече.

СНИМКА: Pixabay

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