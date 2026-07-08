Гръцки корабособственици са спечелили най-малко 3,8 млрд. долара от превоза на руски петрол

Гръцките корабни компании са реализирали приходи от най-малко 3,8 милиарда долара от транспортирането на руски суров петрол след въвеждането на западните санкции срещу Москва. Това показва анализ на Financial Times, според който санкциите не са прекратили руския износ, а са превърнали морския транспорт в изключително доходоносен бизнес.

Според изданието гръцките корабособственици са се възползвали от рязкото увеличение на навлата, които при превозите на руски петрол са били с 30-40% по-високи в сравнение с аналогични маршрути.

Отбелязва се, че транспортирането на руски петрол не е забранено, ако са изпълнени условията на механизма за ценови таван, въведен от страните от Г-7, Европейския съюз и Австралия. Той позволява използването на западни танкери, застрахователи и логистични услуги, когато суровината се продава под определената максимална цена.

Според Financial Times най-големи приходи е реализирала Dynacom Tankers на Георгиос Прокопиу - около 915 милиона долара от юли 2023 г. насам. Сред водещите компании са още Olympic Shipping, Stealth Maritime, Polembros Shipping и New Shipping.

От двадесетте най-големи превозвачи на руски петрол осем са гръцки компании. По оценки на изданието през май 2026 г. гръцките танкери са осигурявали около 15% от морския износ на руски суров петрол.

Темата обаче поставя Гърция в деликатна позиция. От една страна Атина подкрепя санкционната политика на Европейския съюз срещу Русия, а от друга гръцкият търговски флот, един от най-големите в света, продължава да играе ключова роля в международния морски транспорт.

Анализът показва, че въпреки санкциите руският петрол продължава да достига до световните пазари, основно в Азия, а ограниченията по-скоро са увеличили разходите и риска при превозите, отколкото да прекратят износа. Именно това превръща морската логистика в един от най-печелившите сектори около търговията с руски петрол.