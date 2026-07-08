Иран удари Кувейт и Бахрейн

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Иран е нанесъл удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Поразени са 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.

"Като първи отговор на тази агресия, флотът и въздушните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция извършиха съвместна операция с ракети и дронове, като поразиха 85 стратегически американски военни съоръжения", се казва в изявление на иранското военни командване.

Малко по-рано Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети, след като САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран. Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.

Американските въоръжени сили снощи нанесоха нова вълна от удари срещу Иран и отмениха лиценза, позволяващ на страната да продава петрол, след като три танкера бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток, което заплаши и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня между страните

Върховното съвместно военно командване на Иран, Централният щаб „Хатам ал Анбия", заяви днес, че иранските въоръжени сили ще нанесат „разгромяващ отговор".