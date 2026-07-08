Край на хартиените глоби в Гърция, пътна полиция преминава към дигитална система

Новата система ще се прилага и за водачи на автомобили с чуждестранна регистрация, включително българска

Гърция прави важна крачка към дигитализацията на пътния контрол. Хартиените фишове постепенно остават в миналото, а служителите на Пътна полиция вече ще използват таблети и смартфони за установяване на нарушения. Глобите, временното отнемане на шофьорски книжки и подаването на възражения ще се извършват по електронен път.

Новата система беше представена в Главната дирекция на полицията в Атика в присъствието на министъра на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис. По думите му реформата ще направи работата на полицията по-бърза, по-прозрачна и по-ефективна.

При проверка на пътя полицейският служител ще въвежда нарушението директно в таблет. Системата ще извършва незабавна проверка за валидна застраховка, технически преглед (КТЕО) и свидетелство за управление. Електронният фиш ще се изпраща автоматично в личния профил на гражданина в електронната платформа Gov.gr, както и чрез SMS или електронна поща. Възраженията срещу наложените санкции също ще могат да се подават онлайн, без посещение в службите на Пътна полиция.

При временно отнемане на шофьорска книжка ограничението ще се регистрира незабавно в централната информационна система, което ще позволи контролът да се осъществява изцяло по електронен път.

Като част от реформата Гръцката полиция ще получи около 400 нови таблета, от които 250 ще бъдат предоставени на Пътна полиция в Атика, 60 в Солун, а останалите ще бъдат разпределени между екипите на Спешна помощ и други полицейски звена, извършващи пътни проверки.

Какво означава това за българските шофьори?

Новата система ще се прилага и за водачи на автомобили с чуждестранна регистрация, включително българска. При полицейска проверка нарушението ще бъде регистрирано електронно на място, независимо в коя държава е регистриран автомобилът.

При нарушения, установени от камери или други автоматизирани системи, гръцките власти могат да идентифицират собственика на автомобила чрез европейската система за обмен на информация между държавите членки. Това означава, че глобите могат да бъдат изпращани и на собственици на автомобили с българска регистрация.

При по-тежки нарушения, освен глоба, могат да бъдат наложени и предвидените от гръцкото законодателство административни мерки, включително временно отнемане на правото за управление на територията на Гърция.

С въвеждането на новата дигитална система гръцките власти целят по-бързи проверки, по-малко бюрокрация и по-ефективно прилагане на Закона за движение по пътищата. За българските граждани, които живеят в Гърция или пътуват често до южната ни съседка, това означава, че нарушенията вече ще се обработват значително по-бързо, а възможностите за избягване на санкции ще бъдат силно ограничени.