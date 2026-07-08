Рюте предупреди Русия, Китай и Иран: НАТО ще защити всеки сантиметър от територията си

"Този алианс от един милиард души, живеещи в Европа, Канада и Съединените щати, ще защити всеки сантиметър от нашата територия. Ние сме дефанзивен съюз. Никога няма да атакуваме никого, само ще защитаваме нашия начин на живот, нашите демокрации и територия. Така че не се закачайте с нас". Това бе решителното послание, което генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи към Русия, Китай и Иран в началото на втория ден от срещата на върха на пакта в турската столица Анкара.

С тези думи той очерта новата ера на Алианса. Рюте подчерта, че ако предишните форуми са били насочени предимно към планирането, определянето на цели и индустриални стратегии, настоящият момент е посветен изцяло на изпълнението и постигането на реални резултати на терен. По думите му светът е свидетел на трансформацията към "НАТО 3.0", където европейските съюзници и Канада поемат значително по-голяма отговорност, изравнявайки своя принос с този на САЩ.

"Последната среща на върха беше изцяло за планиране, насочване, пари и индустрия. Тази среща, както винаги съм казвал, е за изпълнение, за това нещата да бъдат свършени", каза Рюте

Финансовите измерения на тази промяна са мащабни, като се предвиждат допълнителни 258 млрд. долара разходи от европейските съюзници и Канада през 2025 и 2026 г. Рюте отбеляза, че траекторията към целта от 5% от БВП за отбрана вече е в ход, като през 2026 г. комбинираните разходи вече достигат 4% сред членовете на НАТО. Този скок в инвестициите се дължи както на непосредствената руска заплаха, така и на дългогодишния натиск от американска страна за по-справедливо разпределение на финансовото бреме в рамките на пакта.

"Президентът Тръмп успя най-накрая да постигне това, което американските президенти се опитват да направят още от Айзенхауер - да изравни разходите за отбрана между Европа и САЩ", добави генералният секретар.

Той акцентира върху факта, че отбранителната индустрия от двете страни на Атлантика вече работи на високи обороти, като европейските и канадските инвестиции подкрепят близо 200 000 работни места в САЩ. Въпреки това, той предупреди, че парите сами по себе си не са достатъчни за сигурността. Истинското възпиране изисква реална продукция на боеприпаси и оборудване, както и добре обучени мъже и жени в униформи, способни да реагират при всяка заплаха.

"В крайна сметка не можете да се защитите с долари, лири или евро. Трябва да се защитавате с мъже и жени в униформи и се нуждаете от продукцията на отбранителната индустрия", посочи Рюте.

По отношение на Украйна, очакванията са за дългосрочни и стабилни многогодишни ангажименти за подкрепа, тъй като Русия остава определяна като дълготрайна заплаха за евроатлантическата сигурност. Рюте също така засегна и други критични въпроси, включително необходимостта Иран никога да не придобива ядрени способности и гарантирането на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, което е жизненоважно за всички 32 страни членки.

"Русия е дългосрочната заплаха за територията на НАТО имам ясни очаквания, че дългосрочната заплаха от Русия отново ще бъде отбелязана", каза Рюте.

Тази нова фаза на сътрудничество цели да направи НАТО по-силна и по-способна да гарантира безопасността на своя един милиард граждани. Чрез укрепване на европейския стълб в рамките на Алианса и засилване на индустриалното производство, съюзниците изпращат ясно послание за единство и непоколебимост пред лицето на глобалните предизвикателства и опитите за дестабилизация на международния ред.

"Това е голяма победа за американския президент. Той беше изключително успешен в натиска в предишния му мандат и в сегашния", категоричен бе Рюте.