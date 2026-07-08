Танкери се връщат от Ормузкия проток заради подновените атаки

Най-малко четири танкера за превоз на петрол и газ са се върнали, след като са се опитали да преминат през Ормузкия проток, сочат данни за проследяване на корабоплаването, тъй като подновените атаки срещу кораби засилиха опасенията за безопасността, информират Ройтерс и БТА.

Съдовете са се отклонили от курса си, след като катарски танкер за втечнен природен газ и петролен танкер под саудитски флаг понесоха щети вчера, след като бе съобщено, че Иран е изстрелял ракети по кораби в протока, заради което морските власти повишиха нивото на заплаха за преминаващите кораби до "сериозно".

Танкерите за втечнен природен газ "Ал Гария" (Al Ghariya), "Духаил" (Duhail) и "Ал Руаис" (Al Ruwais) са се придвижвали бавно на запад към Ормузкия проток, преди да променят курса си и да се отклонят снощи, показват данни на "Кплер" (Kpler) и Ел Ес И Джи (LSEG). И трите танкера, контролирани от "Катар енерджи" (QatarEnergy), са били празни и са се насочвали към експортния терминал Рас Лафан в Катар за натоварване.

Данните на Ел Ес И Джи и "Кплер" показват също, че танкер под индийски флаг, превозващ 2 милиона барела кувейтски суров петрол, натоварен в края на миналата седмица, е направил обратен завой край крайбрежието на Оман в Ормузкия проток днес.

Най-малко 16 пратки втечнен природен газ от Рас Лафан и 10 от терминала на АДНОК (ADNOC) на остров Дас в Обединените арабски емирства са напуснали протока от началото на конфликта в края на февруари. Но това все още е само малка част от средно около 7 милиона метрични тона, които обикновено се превозват от двата експортни центъра всеки месец.

В началото на юли на терминала се е натрупала опашка от над 10 кораба, чакащи да бъдат натоварени, според анализаторите на "Вортекса" (Vortexa).