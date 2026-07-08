Приключването на преговорите за влизане на Черна гора в ЕС са приоритет за ирландското председателство

Приключването на преговорите за присъединяване с Черна гора ще бъде един от приоритетите на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), каза министър-председателят на Ирландия Михол Мартин, пише БТА

Говорейки на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, където представи приоритетите на ирландското председателство, той каза, че ще се работи за приближаване на всички страни, които искат да се присъединят към ЕС, до тази цел.

„Ще се стремим да приключим преговорите за присъединяване с Черна гора, да постигнем значителен исторически напредък с Молдова и Украйна, ще помогнем на страните от Западните Балкани да напреднат толкова, колкото са готови, като спазваме нашия балансиран подход, основан на заслуги“, каза Мартин.

На 1 юли Ирландия пое шестмесечното председателство на Съвета на ЕС.

Ирландският премиер потвърди подкрепата си за по-нататъшното разширяване на ЕС.

„Докато има европейци, които искат да си осигурят демократично и проспериращо бъдеще, докато има милиони, които виждат нашето синьо-златно знаме като надежда за свобода, ние трябва да продължим да приемаме нови членове“, каза Мартин и добави, че разширяването е победа за всички.

По време на ирландското председателство, което продължава до 31 декември, се очаква по-нататъшен напредък в процеса на разширяване, включително откриване на нови преговорни клъстери с Молдова и Украйна, продължаване на затварянето на преговорни глави с Албания, както и завършване на преговорите за присъединяване с Черна гора.