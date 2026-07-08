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Агент на ICE е застрелял шофьор при проверка в Хюстън

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Служител на имиграционните власти (ICE) в САЩ застреля шофьор. СНИМКА: Pixabay

Агент на Агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ ICE застреля шофьор в Хюстън по време на опит на служителите да спрат автомобила на мъжа.

Убитият е Лоренсо Салгадо Араухо. Той е мексикански гражданин и нелегален имигрант, който се опитал да избегне арест по време на „целенасочена операция“ на федералните имиграционни служители, обясниха от агенцията.

Синът на убития Роналдо Салгадо заяви пред испаноезичната телевизия „Телемундо Хюстън“, че баща му е бил застрелян, докато търсел да наеме работници в района.

Според версията на АЙС за случая, Салгадо „се блъснал в служебен автомобил на АЙС, отказал да изпълни многократни устни заповеди и използвал автомобила си като оръжие в опит да прегази служител на АЙС“. Сблъсъкът довел до това, че служителят на АЙС „стрелял при самоотбрана“, и шофьорът починал от раните си.

В няколко случая през изминалата година първоначалните изявления на имиграционните служби бяха опровергани от видеозаписи или други доказателства.

През октомври жена от района на Чикаго, Маримар Мартинес, беше обвинена, че е блъснала служители на реда с автомобила си. Тя беше простреляна пет пъти, но оцеля. Обвиненията срещу нея в крайна сметка бяха оттеглени, а видеодоказателствата показаха, че е възможно самите агенти да са блъснали автомобила ѝ.

Служител на имиграционните власти (ICE) в САЩ застреля шофьор. СНИМКА: Pixabay

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