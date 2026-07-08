Италиански медии: Няма разведряване между Мелони и Тръмп

Италианският премиер Джорджа Мелони пристигна последна за срещата на върха на НАТО снощи в Анкара, за да избегне евентуална напрегната конфронтация с Доналд Тръмп след месеци на напрежение помежду им и на нападки от страна на американския президент срещу нея, отбелязват италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз", „Стампа" и „Република".

Заради закъснението Мелони не е била посрещната от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който е бил зает с домакинството на официалната вечеря, дадена снощи в турската столица за лидерите на страните от алианса. Мелони, с черен костюм и колие плътно по врата, се е появила последна за официалната вечеря и се е оказала настанена на една маса с Тръмп. Между двамата обаче са седели турският президент и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, така че конфронтация на вечерята между американския президент и италианската министър-председателка не е имало. На същата маса впрочем са били настанени също президентът на Франция Еманюел Макрон, британският премиер в оставка Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц, към които в последно време Тръмп също не спести критики, пише БТА.

След вечерята, запитана от италиански журналисти за състоянието на отношенията със САЩ, Мелони е отговорила лаконично, че те „са сърдечни", което е навело журналистите по-скоро на мисълта, че разведряване не е имало по време на вечерята, отбелязва АНСА.

Вчера няколко часа преди Мелони да пристигне в Анкара, Тръмп коментира пред журналисти, че тя е добър човек и той я харесва, но тя не е подкрепила САЩ, когато те са имали нужда от нейната помощ в Иран. Тръмп допълни, че това никак не му е харесало.

Мелони е придружавана в Анкара от външния министър на Италия Антонио Таяни и от министъра на отбраната Гуидо Крозето. Таяни има планирана среща с американския държавен секретар Марко Рубио в кулоарите на срещата на върха на алианса.

Официалната дискусионна сесия на лидерите от страните от НАТО започва днес преди обед, а после всеки от тях ще направи изявления пред медиите.