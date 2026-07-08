Пекин: Изстрелването на стратегическата ракета е част от годишния план за военни учения

Говорителят на китайското Министерство на отбраната Чън Си коментира изказванията на говорител на американския Държавен съвет относно изстрелването на междуконтинентална балистична ракета без бойна глава от страна на Китай.

Чън Си заяви, че ядрената подводница на Военноморските сили на Китай е извършила успешно изпитание на стратегическа ракета, като всички предварително поставени цели са били изпълнени. По думите му това е част от годишния план за военна подготовка и е проведено в съответствие с международното право и международната практика. Чън Си подчерта, че Китай предварително е уведомил съответните държави за изпитанието, което според него е доказателство за откритостта и прозрачността на китайската армия.