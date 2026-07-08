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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23187404 www.24chasa.bg

Китай постигна нов пробив в „изкуственото слънце“ с напълно локализирани суперпроводящи магнити

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайската академия на науките съобщи за успешното тестване на два ключови суперпроводящи магнита, разработени изцяло с местни технологии. Това е важна стъпка към превръщането на контролирания ядрен синтез в работещ енергиен източник.

Единият магнит – тороидален, с тегло 582 тона, е най-големият създаван някога за реактор за синтез. Той служи като „невидима клетка", която задържа плазмата с температура 100 милиона градуса. Вторият елемент е суперпроводяща соленоидна бобина, която функционира като „запалителна свещ", генерирайки плазмения ток.

Директорът на Института по физика на плазмата Сун Юнтао подчерта, че пробивът осигурява 100% технологична независимост – от материалите до производствените процеси. Проектът премахва зависимостта от чуждестранни доставки и драстично намалява производствените разходи: цената на суперпроводящата лента е паднала от 400 на 100 юана на метър.

Тези постижения са част от амбициозната пътна карта на Китай, която предвижда изграждането на експериментален реактор до края на 2027 г. и насочване към търговско производство на енергия от синтез около 2030 г. Експертите отбелязват, че въпреки дългия път до пълната комерсиализация, тези технологични успехи значително приближават човечеството към „абсолютната чиста енергия".

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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